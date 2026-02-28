濒临消亡危机的国民力量党……68%的支持层拒绝“绝尹”

在6月3日地方选举即将到来之际，随着国民力量党“支持率冲击”的持续，党心和民心的“脱钩”现象越来越严重。民意调查结果显示，大部分国民力量党支持者认为12月3日紧急戒严“不是内乱”。有分析认为，国民力量党代表张东赫拒绝“绝尹（与尹锡悦前总统割裂）等，未能摆脱尹锡悦的泥潭，失望的中立保守层背道而驰，党与民心背道而驰，正在走向极端化。韩国盖洛普24日至26日以全国1000名18周岁以上人士为对象实施并于27日公布的民意调查结果显示，43%的受访者支持共同民主党，22%的受访者支持国民力量党。以韩国盖洛普调查为基准，这是去年8月26日张东赫就任代表以来的最低支持率。以同一机关的调查为基准，国民力量党支持率在因前代表韩东勋被除名等引发严重内讧的1月第四周和2月第二周也曾低至22%。特别是在对12月3日紧急戒严事态的观点调查中，国民力量党支持群体只有21%的人回答“是内乱”，68%的人回答“不是内乱”。这与在全体调查中64%的人回答“紧急戒严是内乱”、只有24%的人回答“不是内乱”截然相反。有分析认为，这是因为国民力量党在支持率下降的情况下正在走向政党极端化。在此次调查中，1000人中有207人表示自己是“国民力量党支持者”，不仅低于共同民主党的支持者（438人），还低于无党派人士（280人）。这与今年1月进行的第2周的调查结果（1000名中有258名是国民力量党支持者）相比，大幅减少。党内有人对党心和民心的极端背离表示：“看不到危机的出口。”他们认为，被党内支持者民意所困的张东赫领导层与民意渐行渐远，如果支持群体的强盛化持续下去，即便在地方选举之后，也难以找到革新动力。还有人担心，随着赢得选举胜利更加艰难，政党稍有不慎就会走向灭亡之路。曾担任党紧急对策委员长的首都圈初选议员金龙泰在通话中指出：“党的支持率数值处于紧急状况，但我党感受不到这一点，这种状况本身就是更严重的紧急状况。党领导层拥护12月3日紧急戒严的立场，正在导致把中立保守的政治领土献给共同民主党的结果。”李相宪记者、李知云记者 dapaper@donga.com、easy@donga.com