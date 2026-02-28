“江南区比特币盗窃案” 嫌疑人竟是曾报案遭黑客攻击的公司代表

经查，首尔江南警察署保管的大额比特币被盗案，其作案者正是当初以遭黑客攻击为由报案的那家加密货币公司相关人士。其中一人还被曝涉嫌介入所谓的“建镇法师”荐举候选人资金案，因涉嫌违反《政治资金法》的协助犯罪正在接受审判。京畿北部警察厅网络犯罪调查科于27日表示，已以涉嫌违反《信息通信网法》（黑客攻击）及《特定经济犯罪加重处罚法》中的计算机等使用诈骗罪，对一名40多岁的加密货币公司代表A某和该公司实际运营者、40多岁的李某申请了拘捕令。警方调查中，A某代表承认了嫌疑，称“遭受黑客攻击后，公司经营陷入严重困境，急需资金”。但据悉，运营者李某否认了自己的罪行。特别值得一提的是，李某被证实正因涉嫌在“建镇法师”全成裴涉及的荐举候选人资金案中，违反《政治资金法》协助犯罪而接受审判。他涉嫌在2022年地方选举前夕，介入了全某一方为请求推荐候选人而提供政治资金的过程。此外，警方还掌握到，李某在调查过程中为混淆侦查视线，曾虚假陈述称是逃往海外的黑客郑某盗取了加密货币。该案件始于2020年，涉案公司向江南警察署报案称其公司持有的加密货币遭黑客攻击。警方在调查过程中确认了一个身份被盗用的第三方账户，并于2021年11月左右，从该第三方处任意提交并扣押了22枚比特币。然而，警方当时并未将这些比特币存放在警方所有的“冷钱包”中，而是存放在报案公司的冷钱包里，并且也未接收从钱包中提取加密货币所需的“助记词”。警方认为，李某等人正是利用掌握的“助记词”等信息，于2022年5月6日，将存放在江南警察署的22枚比特币恢复并转移至其他钱包。案发时，这些比特币价值约10亿韩元（约合人民币530万元）。经查，两人已将比特币全部套现使用。警方相关人士表示：“2021年时，对虚拟资产的扣押本身就很罕见，保管规定也不如现在完善，（江南警署的）负责人员似乎未能充分了解相关指南。”千钟炫记者 punch@donga.com