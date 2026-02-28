6月地方选举在即，执政党陷入8月党权争夺战



“不是常说‘高尔夫和选举，一抬头就输’吗？”



这是李在明总统在担任总统候选人的去年5月16日警惕“大势论”时说的话。因为是尹锡悦前总统遭弹劾后举行的选举，共同民主党内部公然出现了“胜利是理所当然的，怎么会是以几个百分点的差距获胜?”的说法，李在明则强调应该低调到底。据悉，由共同民主党议员朴智元最早使用的这句话，每到选举季节，都会作为对陷入乐观论的政党的警告用语而被重新提起。



但是，距离李在明政府的第一个评价台——6月3日地方选举还有3个多月的时间，共同民主党却丝毫没有低头。党内已经出现了“胜利已成既定事实”的氛围，人们关注的只是胜利有多大。2018年的地方选举，全国17个市、道中，除大邱、庆北、济州之外，在14个地方获得了胜利，如今有很多人乐观地认为会比当时取得更大的胜利。就连首次提出“高尔夫和选举”格言的朴智元，23日也表示“大邱也会被我们吃下”，对压倒性胜利充满信心。



因此，共同民主党的目光已经投向了8月的全党大会，而不是6月的地方选举。8月份选出的党代表任期两年，将掌握在李在明政府中期举行的2028年议会选举公推权，并成为2030年总统选举的有力候选人。担任李在明总统的党代表一年剩余任期的郑清来代表很有可能挑战连任，而继国务总理金民锡之后，27日恢复党籍的前代表宋永吉、以合党为前提的祖国革新党代表曹国也提出了挑战说。



能够明确体现这种氛围的事例就是“旨在取消李总统案公诉和推进国政调查的议员团体”。由具有反郑清来倾向的亲李在明派议员主导的这一团体，一度有65%（162名中105名）的共同民主党现任议员参加。虽然他们主张“不是派系团体”，但大多数人分析说，事实上，这是面对8月的全党大会，部分议员为了推举特定候选人而集结的。虽然郑清来就此单独设立了处理取消公诉的正式机构，但该团体决定不解散。对此，有人称“这证明另有目的”。



议员们已经望着8月陷入权力斗争，支持群体也在分派斗争。冲着李在明新近入党的支持群体“新李在明”和之前主流的亲卢武铉-亲文在寅势力出现主流之争，亲执政党倾向的油管博主们也加入其中，使矛盾进一步激化。李在明曾亲自担任里长的粉丝俱乐部“在明家村子”最近强制让郑清来和最高委员李盛润退了会。对此，郑清来声称是“民心尺度”的《挑刺日报》对“新李在明”进行抨击，称之为表里不一的“新西瓜”。



执政党在左右政府国政运营动力的第一次全国单位选举即将到来之际，有可能会陷入权力斗争的傲慢之中，这是因为在李总统的支持率超过60%的情况下，第一在野党国民力量党本来就支离破碎，几乎形成不了威胁。但是在《活力韩国》中，在距离地方选举还有3个多月的时间里，谁也不知道什么时候突然会发生什么事情。正如李总统所说，高尔夫和选举一抬头就是输。

