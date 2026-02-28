时隔两年，江南、龙山房价掉头向下…需将稳定信号扩散至首尔全境



自2024年起连续百周以上上涨的首尔江南三区（江南、瑞草、松坡）及龙山区房价，如今出现下跌。这标志着“江南、龙山不败”的神话时隔两年被打破。市场似乎接受了政府加强针对多套住房持有者规制的信号，房源增加导致房价下跌。归根结底，稳定房地产市场的核心在于政府给出的一贯信号和市场信心的恢复。



自政府决定在5月9日结束对多套住房持有者征收重税（转让所得税）的缓征措施后，意图规避重税的多套住房持有者开始放出房源。据悉，虽然江南和龙山地区的公寓报价正在下跌，但交易并不活跃。这是因为房主们仍在观望市场，仅是将去年下半年大幅提高的报价略微下调，尚不足以形成强大的买方吸引力。甚至部分房地产博主散布不安情绪，声称“5月10日之后，多套住房持有者可能会出现‘房源锁死’现象”。



李在明总统27日警告称：“如果（对房产）持有没有比出售更有利，那么出售的人会骂我和政府，说上了当；而硬扛不卖的人则会嘲笑我们。我们将动用一切政策手段，营造不仅对多套住房持有者，甚至对非居住用的投资、投机性单套住房持有者而言，出售也比持有更有利的局面。”这意味着，政府意在诱导不仅是在5月9日之后仍硬扛的多套住房持有者，连以投资为目的的单套住房持有者也拿出房源。李总统当天也将其持有的京畿道城南市盆唐区公寓挂牌出售。



市场上已出现观测，认为政府可能通过7月的税法修订，提高对投资用住房的持有负担，或上调对50亿韩元（约合人民币2650万元）以上超高价住房的持有税。一种可能性是，将现行对单套住房持有者给予的、在持有或居住超过10年时分别最高可享40%（合计最高80%）减免的转让税长期持有特别减免制度，缩减为仅限实际居住时方可享受。鉴于李总统已预告“超高价住房将面临与发达国家首都水平相当的负担和规制”，高价住房的持有税负担预计也将加重。



虽然江南三区和龙山区房价已下跌，但首尔其余21个区仅涨幅收窄，仍在上涨。既然市场已对政府的措施作出反应，那么在5月9日多套住房持有者转让税重税缓征措施结束以及6•3地方选举之后，仍需有连贯的政策、可预测的税收制度以及稳定的住房供应作为后盾。同时，为防范硬扛的房主将持有税负担转嫁给租户，必须按计划供应公共租赁住房，平息全租房和月租市场的动荡因素。只有政府让市场确信“这次与以往不同”，市场才能实现长期稳定。

