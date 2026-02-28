李在明总统瞄准“投机性单住房业者” 称将动用一切政策手段加以规制

分析认为，李在明总统提及将针对多套住房持有者乃至投资、投机性单套住房持有者“动用一切政策手段”，此举重申了政府意在以实际需求者为中心重组房地产市场，并采取强力规制的决心。提高多套住房持有者的综合房地产税、缩减非自住单套住房持有者的长期持有特别税额减免、强化附加贷款限制等囊括税收与金融领域的全方位施压措施，有可能被同时启动。李总统26日在社交媒体X（原推特）上表示：“将根据实际居住的单套住房这一基本点，依据居住与否、住房套数、房价水平、规制详情、地区特性等细致地赋予权重，设计出在积极保护普通居住的同时，彻底封堵利用住房进行投资、投机的方案。”政府正在考虑调整适用于转让所得税的长期持有特别税额减免制度。李总统曾于上月23日在X上指出：“即便是非自住的单套住房，如果是非居住用的投资、投机性房产，仅因长期持有就给予税费减免，这看起来很奇怪。”现行长期持有特别减免制度规定，出售房产时，单套住房持有者可根据持有及居住期间，分别享受最高40%（合计最高80%）的转让税减免。多套住房持有者则享受最高30%的减免。目前正在探讨的方向是大幅缩减长期持有减免中的持有要求条件，或将多套住房持有者排除在优惠对象之外。若如此，购房后若不实际居住，将难以享受减免优惠。另一种方案是提高公示价格现实化比率或公平市场价值比率。现行住房持有税的征税标准，是以政府设定的房价（即公示价格）乘以公平市场价值比率来确定的。今年共同住宅的公示价格现实化比率约为市场价的69%。若将此比率提升至80%至90%水平，或将尹锡悦政府时期从95%降至60%的公平市场价值比率逐步上调，持有税负担将会立即加重。提高多套住房持有者的综合房地产税税率、缩减基本扣除额度同样在讨论之列。政府曾在2022年上调了综合房地产税的基本扣除额（单套住房持有者12亿韩元，两套住房持有者9亿韩元），并对两套住房持有者也适用基本税率。若政府加强规制，多套住房持有者的综合房地产税负担可能会加重。贷款限制预计也将强化。金融当局计划降低非实际居住住房的贷款价值比（LTV），并更严格地限制多套住房持有者的贷款期限延长。方案中很可能还包括要求银行在审核多套住房持有者续贷时，必须考虑“年租金收入与利息偿还比率（RTI）”。世宗=郑顺九记者、姜禹锡记者 soon9@donga.com、wskang@donga.com