日本将基准利率上调至0.75%，时隔30年突破“0.5%大关”

日本央行日本银行19日将基准利率从0.5%上调0.25个百分点至0.75%。日本的基准利率超过0.5%是自1995年以后30年来的第一次。日本银行还暗示，根据经济和物价状况，明年有可能再次上调利率。日本在1990年初泡沫破裂后陷入长期通货紧缩，从未突破“基准利率0.5%大关”，今后是否会继续上调利率备受关注。据日本《朝日新闻》等媒体报道，日本银行在前一天开始举行的为期两天的金融政策决定会议上，9名政策委员一致决定将基准利率短期政策利率从目前的0.5%上调至0.75%，上调0.25个百分点。有评价认为，此次上调利率反映了坚挺的企业业绩等因素。分析认为，这反映了人们对日本经济恢复趋势的自信和抑制因日元走低引起的物价暴涨的意志。日本央行行长植田和男在当天的记者招待会上表示：“虽然受到美国关税等影响，但企业收益仍然保持高水平，物价也在缓慢上升。”他还表示：“利率上调后，实际利率仍然处于负增长状态，因此将维持缓和的金融环境。”尤其是，植田和男表示，“如果物价持续符合2%的上升率目标，将调整金融缓和”，透露了追加上调的可能性。日本在1995年将政策利率从1%下调至0.5%后，因被称为“失去的30年”的长期不景气和通货紧缩，一直维持着低利率基调。当天，虽然有人担心日本上调基准利率会导致“日元套利交易清算”，但亚洲股市并没有出现特别的混乱。韩国综合股价指数（KOSPI）反而比前一天上涨0.65%，以4020.55收盘，仅隔一天再次恢复到4000点。韩国创业板市场（KOSDAQ）也上涨1.55%。日本的日经225指数上升1.03%，台湾加权指数上升0.83%。安圭永记者、韩在熙记者 kyu0@donga.com、hee@donga.com