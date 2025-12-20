当红明星与网络红人接受无照行医者上门诊疗……舆论呼吁亟需完善无证行医监管

喜剧演员朴娜莱所涉非法医疗行为争议正向演艺圈全面扩散。与朴娜莱同节目的知名网络视频博主“挑嘴的太阳”（本名金美庆）19日承认曾接受被称为“注射阿姨”的女性上门诊疗，并宣布暂停活动。专家警告称，无证医疗行为可能加剧对麻醉类药物的依赖，并引发心脏、肾脏等问题。金某当天在其视频频道发文称：“经友人介绍，在首尔某医院初次见到正处于争议中的A某，因未存疑虑而相信其为医生并接受了诊疗”，“此人亦曾前来我家”，由此承认涉嫌非法医疗行为。此前与二人共同出演节目的男团SHINee成员Key（本名金起范）也已承认接受上门诊疗事实并暂停活动。现行法律并未禁止上门诊疗。但该制度仅限于急救患者、政府认定为公益所需者、需家庭护理的不得已患者等情形。应患者或监护人要求亦可进行上门诊疗，预计朴娜莱等人将主张自身属此类情况。上门诊疗可进行基本诊察、伤口处理、注射或输液。实施上门诊疗必须具备韩国国内医师执照。普通护士不得单独上门进行注射等医疗行为。但若术后出院患者或行动不便者接受“家庭护理服务”，家庭专门护士可凭医师指示单独上门，依据处方进行投药。具备特定资质的访问护士亦仅能在医师处方下进行注射。医疗界判断，被称为“注射阿姨”的这些人属不具备上门医疗资格的非医疗人员。朴娜莱等人疑似获取药品的流通过程亦成为调查对象。朴娜莱与金美庆被质疑获取了俗称“蝴蝶药”的芬特明成分食欲抑制剂。该药物属精神类药物，非经医师处方不得使用。大韩医师协会指出：“本案中发现存在违规使用精神药物氯硝西泮和专用药物曲唑酮的情形，涉及代开处方与禁止非面对面开具的精神类药物。”氯硝西泮（Clonazepam）主要用于恐慌障碍，曲唑酮（Trazodone）则多用于抑郁症与失眠治疗。盆唐首尔大学医院循环内科教授姜时赫表示：“即便是常说的营养输液，对心脏或肾脏不佳者亦可能产生副作用，必须依据医师处方调控用量与成分”，“麻醉类药物依赖性强，易导致反复寻求更大剂量。”首尔江南警察署已接到以违反医疗法、药剂师法、毒品类管理相关法律、保健犯罪特别措施法等为由要求调查朴娜莱的举报，并着手展开侦查。保健福祉部说明：“虽主要处罚无证医疗行为等，但若明知违反医疗法仍主动要求的情况，患者本人亦可以共犯论处。”朴成敏记者、金泰彦记者 min@donga.com、beborn@donga.com