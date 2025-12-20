日本动摇“无核三原则”……首相办公室干部“必须拥有核武器”言论引发风波

共同社、《朝日新闻》等日本媒体18日一致报道说，日本首相办公室负责安保政策的一干部表示，“日本应该拥有核武器”。日本首相高市早苗上个月暗示将重新讨论“无核三原则"（不制造、不拥有、不运进核武器），因此有人预测，日本可能是想推进美国重新部署战术核武器。共同社报道说：“这明显脱离了日本政府现有的（无核化）立场，有可能引发国内外抗议。”特别是在11月7日高市早苗的“台湾有事时日本介入”发言导致中日军事紧张加剧的情况下，当天的发言备受关注。日本以牵制中国为由，加快在冲绳附近部署雷达和导弹的速度，同时将明年的防卫预算定为历史最高值约9万亿日元（约合85万亿韩元），继续推进军事大国化步伐。● “中国-俄罗斯-朝鲜，周边安全环境严峻”据共同社等媒体当天报道，日本首相室负责安保政策的干部以个人意见为前提对记者说：“我认为我们（日本）应该拥有核武器。”理由是中国的核战斗力增强、俄罗斯的核威胁、北韩的核开发等，围绕日本的安保环境越来越严峻。在这种情况下，不能只相信美国的核遏制力，有必要讨论拥有核武器的问题。但他明确表示，现政府内部并没有讨论拥有核武器的问题。据悉，该干部是给高市早苗制定安保政策提供建议的人物。高市早苗在11月11日的众议院预算委员会上，就无核三原则问题回答称：“从现在开始工作。现在还不是表达的时候”。她暗示将重新讨论“运入”原则。即，为了提高美国延伸威慑的实效性，有必要引进美国战术核武器。这就是为什么有分析认为，当天总理室干部的发言是不是为此作“铺垫”。无核三原则自1967年时任首相佐藤荣作发表后，一直作为日本的核政策维持至今。一些人认为不能排除日本自行开发核武器的可能性。日本1988年修改《美日原子能协定》，启动了核燃料再处理设施。据悉，截至目前，日本拥有可制造6000枚原子弹的46吨钚。但是，由于只有美国、俄罗斯、英国、法国、中国等5个核拥有国承认的核不扩散条约体制和地球上唯一的核武器受害国日本国民的反核情绪，大部分人认为日本难以拥有核武器。共同社报道说：“日本试图改变现有核政策，这不符合很多珍惜战后和平宪法的国民情绪。1999年，时任防卫政务次官西村真悟曾表示应该考虑核武装，但最终被解职。”此番言论引起轩然大波后，日本政府立即出面澄清。当天，政府发言人、官房长官木原稔在记者会上表示：“不会一一评论个别报道，但政府坚持无核三原则作为政策方针。”● 日本防卫大臣：“日本也应该讨论核潜艇问题”高市政府在10月上台后，正在全力加强军事力量。11月12日，日本防卫大臣小泉进次郎就引进核潜艇一事表示：“韩国和澳大利亚行将拥有，美国和中国现在就拥有。要想提高我们的威慑力和应对能力，讨论（潜艇的）新动力是理所当然的。”据《读卖新闻》当天报道，日本防卫省为应对中国和俄罗斯的人造卫星武器化，决定明年新设专门负责宇宙领域的部门。另外，日本还计划将航空自卫队的名称改为“航空宇宙自卫队”，并在一年内将航空自卫队的宇宙作战群扩大改编为宇宙作战集团。日本为了改编防卫省及航空自卫队组织、扩充远程导弹及无人机等，计划将明年的防卫预算增加到历史最高值9万亿日元。东京=常驻记者黄仁灿、北京=常驻记者金哲中 hic@donga.com、tnf@donga.com