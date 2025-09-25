金建希身着收容编号“4398”出庭 成首位以被告身份受审的总统夫人

金建希女士作为历代总统夫人中首位以被告身份站上法庭。继第五位被移交审判的前总统尹锡悦之后，金建希也坐上被告席。前总统夫妇同时受审亦是韩国宪政史上首次。首尔中央地方法院刑事合议27部（部长法官禹仁成）于24日下午对金建希进行首次审判。戴眼镜和口罩遮掩面容的金建希未着囚服，而是身穿左胸佩戴收容编号“4398”的黑色正装现身。由于法庭在开庭前允许摄影，被告席上的金建希形象自被拘捕后首度公开。特别检察官金亨根在当日庭审中陈述约5分钟，指出“金建希以受托办理总统职务相关事项为名，从统一教收取总值8300万韩元的财物”，并阐明公诉事实概要。上月29日，金建希特别调查组（特别检察官闵重基）以涉嫌与建真法师全成培共谋，从统一教相关人员处收受钻石项链和香奈儿手提包等财物作为各类请托回报为由，对金建希实施拘捕起诉。对此，金建希辩护团表示“完全不知晓统一教方所称请托内容，亦未应允任何请托。从未收受香奈儿手提包等物品”，全盘否认各项指控。持续约40分钟的本次庭审中，金建希未亲自表明立场。法院为安排证人讯问日程，决定于26日召开准备会议。该日金建希无需出庭。正式审判将于下月15日起每周进行两次，证据调查预计至12月底完成。宋慧美记者、吕根浩记者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com