没有先后的“E.N.D.”倡议，渐行渐远的朝鲜无核化

韩国国家安保室长魏圣洛当地时间23日就李在明总统在联合国大会主题演讲中提出的“E.N.D.倡议”表示：“将通过南北（韩朝）对话、美朝对话，推进交流（Exchange）、关系正常化（Normalization）、无核化（Denuclearization）三要素（E.N.D.）相互推动的结构。”其核心要义是，为使朝美关系成为无核化的动力，在朝鲜弃核结束之前，也可以接受朝美建交等关系正常化。魏圣洛当天在美国纽约设立的新闻中心举行的记者招待会上表示：“三要素之间没有优先顺序或先后关系。”意思是说，可以接受在没有达成无核化协议的情况下美朝建立外交关系等实现关系正常化的方式。即，既然朝鲜国务委员长金正恩表示，如果把无核化排除在议题之外，就“没有理由不能和美国总统特朗普面对面”沟通，韩国也可以支持没有无核化的朝美对话。美国在六方会谈上提出了无核化的最终补偿，在新加坡首脑会谈上以完全无核化和一揽子妥协的方式提议朝美关系正常化。李在明在23日结束演讲后会见联合国秘书长古特雷斯，说明了“E.N.D”构想，并嘱咐说：“希望联合国支持（韩朝）超越矛盾和对立，走向对话与合作。”但有人担心，“E.N.D.构想”将与朝鲜无核化目标渐行渐远。意思是说，如果允许朝鲜在弃核之前与美国建交，实际上会导致承认朝鲜为核保有国的结果。此前，李在明在接受英国广播公司（BBC）采访时，在被问及“是否会接受没有承诺无核化的朝美协议”时曾表示：“可以接受特朗普-金正恩之间达成的朝鲜冻结生产而不是完全废弃核武器的协议。”总统室相关人士就承认朝鲜核问题的争议强调：“交流和关系正常化并不意味着承认朝鲜拥有核武器或放弃无核化。”美国国务院发言人当天表示：“美国重申朝鲜的完全无核化政策。”对此，国民力量党24日就“E.N.D.倡议”批评称：“将以容忍朝鲜拥核而告终。”该党代表张东赫在脸书上主张：“即使倾尽一切（Everything），还是会一无所获（Nothing），这是因朝鲜核问题导致韩半岛毁灭（Die）的假和平构想。”纽约=朴勋相记者、李知云记者 tigermask@donga.com、easy@donga.com