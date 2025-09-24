金正恩头一天谈到“与特朗普的美好回忆”，第二天向习近平表示“加强朝中合作”

据朝鲜中央通讯社23日报道，朝鲜国务委员长金正恩向就朝鲜建立政权77周年（9·9节）发来贺电的中国国家主席习近平回电，提及“朝中友好合作”，并表示感谢。金正恩21日在最高人民会议演讲中表示，对美国总统特朗普留有“美好回忆”，暗示有条件对话，随后又展示与中国保持密切关系。有分析认为，在中美两国首脑表明参加下个月在庆尚北道庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会的计划后，金正恩就直接管理与美中首脑的关系，展开了大幅度的行动。据朝中社报道，金正恩在21日的回电中表示，本月初参加中国战胜节80周年阅兵式并与习近平主席会面是“意义深远的会面”，“充分感受到了中国党和政府、人民一如既往的支持和特别的友谊”。他还表示：“朝鲜劳动党和朝鲜民主主义人民共和国政府坚定不移地加强和发展传统的朝中友好关系。”今年的回电比去年（336字）增加499字，时隔两年再次使用了去年省略的“协助”一词。朝中社比同一天的最高人民会议演说晚一天报道了回电，该内容还刊登在朝鲜居民们阅览的劳动党机关报《劳动新闻》的头版。分析认为，朝鲜如此操作的意图，是先向美国示意如果放下无核化执念可以进行有条件的对话，然后着重处理对习主席的回电，避免在同一天重叠。韩国统一部官员23日接受记者采访时表示：“金正恩访华后，发出了充满自信的信息。”申娜莉记者、权五赫记者 journari@donga.com、hyuk@donga.com