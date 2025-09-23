警方侦查电话诈骗窝点途中接连救助受害者

据悉，釜山一名警察自费赴柬埔寨确认电话诈骗犯罪窝点，在往返航班上接连救助两名受害者。据釜山西部警察署22日消息，调查科长吴永勋（56岁，警正，见图）于上月21日至24日自费前往柬埔寨金边。此行旨在直接确认其正在调查的投资类诈骗组织窝点。由于缺乏明确证据无法申请公务出差，但吴永勋希望实地了解东南亚地区诈骗犯罪作案手法。首次救助发生于抵达金边国际机场后。吴科长接到警方领事紧急短信，要求协助寻找一名试图加入电话诈骗组织的20多岁男性，并收到当事人照片。该男性父母此前报警称，其患有智力障碍的儿子被“提供工作”的谎言诱骗前往柬埔寨。巧合的是，照片中的男性正好坐在吴科长邻座。吴科长全程监视该男子直至机场出口，待其踏入入境大厅时立即实施控制并移交警方领事。返程航班上，吴科长应警方领事请求协助一名从诈骗组织脱逃的30多岁男性。该男子透露，曾被犯罪组织监禁一周并遭受殴打，因未能提取转入其账户的诈骗资金而遭施暴。为稳定当事人情绪，吴科长陪同其乘机返回。抵达仁川国际机场后，将仍处于惊恐状态的男子安全交还家属。吴科长四年前因亲身遭遇诈骗电话，开始从事反诈宣传活动。他通过运营YouTube频道制作防骗指南视频，去年自愿加入联合调查组，破获数十名犯罪分子。他表示：“政府需与东南亚国家建立联合应对机制，并向当地派遣翻译警察，方能有效预防青年受害。”金华荣记者 run@donga.com