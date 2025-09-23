KT小额支付黑客案嫌疑人供述以公寓密集区为目标

据警方22日消息，“KT小额支付”案件嫌疑人陈述称，其收到中国上线“前往公寓密集区域”的指示。警方正就案件背后是否存在大规模组织介入展开调查。京畿南部警察厅透露，涉嫌将非法小型基站（femtocell）装载于厢式货车内在首都圈流窜、窃取KT用户信息的中国籍嫌疑人张某（48岁）声称“从中国上线处获得‘前往人口密集区域’等指示”，并表示“因生活困难，收取500万韩元后参与犯罪”。警方正在追踪张某的活动轨迹以核实供述真实性。此外，受害范围已扩大至京畿道光明市、富川市、果川市，首尔衿川区、永登浦区、瑞草区、铜雀区，仁川富平区、京畿道高阳市一山东区等地，警方正对此展开调查。为抓捕上线人员，警方计划向国际刑警组织申请红色通缉令。与此同时，随着KT已废弃服务器的备份资料被发现，小额支付案件与黑客攻击嫌疑之间的关联性调查备受关注。此前美国安全专业杂志《弗拉克》于8日发表报告称，KT及政府机构系统遭黑客攻击。当时KT向科学技术信息通信部报告“自查未发现入侵嫌疑”后，提前废弃了京畿道军浦市和首尔九老区等地的服务器，引发隐匿嫌疑争议。根据国会科学技术信息广播通信委员会所属国民力量党议员朴忠权22日从KT获取的资料，KT确认废弃服务器的日志记录（记录服务器活动的数据）存在备份，并于18日将数据提交给民官联合调查组。据此预计不仅能确认废弃服务器是否遭黑客攻击，还可查明与非法小额支付案件的关联性。部分观点指出，KT废弃服务器所在区域正是小额支付受害集中地带，质疑两事件存在关联。水原=李京珍记者、崔智媛记者 lkj@donga.com、jwchoi@donga.com