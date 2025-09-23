行业龙头三星电子势不可挡，证券界高呼股价冲上11万韩元

“今年将是一个温暖的冬天（A Warm Winter This Year）。”全球投资银行（IB）摩根士丹利22日通过报告提出对内存半导体产业的上述展望。摩根士丹利在当天发布的题为《内存超级周期——崛起的人工智能（AI）浪潮掀起所有船只》的报告中指出，全球范围内正出现内存半导体短缺现象。同时，该报告将韩国内存半导体制造商三星电子列为最受青睐的股票，目标股价定为每股9.6万韩元，较此前（8.6万韩元）上调12%。●三星电子本月股价飙升20% 市场看好目标价冲击11万韩元三星电子股价自9月以来呈现强劲上涨态势。在行业景气改善预期推动下，该股本月累计涨幅已达19.8%。22日收盘价报每股8.35万韩元，较前一交易日上涨4.77%，刷新52周新高。近期有消息称，三星电子第五代高带宽内存（HBM）产品HBM3E 12层堆叠已通过英伟达（NVIDIA）质量测试，此举推动股价再度大幅上扬。三星电子此前因未能向HBM最大客户英伟达供应第五代产品而面临压力。主要证券公司本月也集体上调三星电子目标股价，反映出市场乐观情绪。未来资产证券将目标价从9.6万韩元上调15.6%至11.1万韩元。韩华投资证券、IBK投资证券与SK证券均给出11万韩元预期，多奥投资证券和新荣证券则看至10万韩元。券商普遍认为，三星电子第二季度（4至6月）营业利润仅为4万亿韩元，同比下滑55.2%，但第三季度（7至9月）有望恢复至9万亿韩元水平，因此作出相应股价预测。●半导体双巨头领跑 韩国综合股价指数有望上探3800点在半导体行业繁荣带动下，市场出现韩国综合股价指数（KOSPI）年末可能突破3800点的预期。这意味着，作为指数领头羊的国内半导体巨头三星电子与SK海力士若业绩持续改善，将为指数提供进一步上行空间。梅里茨证券预测年末韩国综合股价指数最高可见3880点。韩国投资证券、NH投资证券与KB证券等其他主要券商给出的指数目标最高位则集中在3600点区间。市场乐观情绪直接反映在盘面上，22日KOSPI指数收报3468.65点，较前一交易日上涨0.68%。盘中一度触及3482.25点，收盘与盘中双双重写历史最高纪录。美国半导体关税或成潜在变量。近日美国总统唐纳德•特朗普表示，因半导体行业利润率较高，可能对其征收高于汽车（25%）税率的关税。韩国投资信托运用企业分析部门部长郭灿（音）指出：“当前半导体业绩前景明朗，但若课征超过15%的高额关税，必将对行业业绩与股价产生实质性影响。”韩载熙记者 hee@donga.com