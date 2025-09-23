独自出动，靠惩戒无法阻止……应该重新设计人力和系统



“因为涨潮了，所以好像需要一些（追加救援人员）。”



11日凌晨，在独自下海营救被困在滩涂上的男子之前，海警已故警司李宰硕通过无线电对讲机对派出所队长这样说道。但是，追加人力没有来。4名值班人员被指示休息超过3小时规定休息时间6个小时后睡着了，队长没有叫醒他们。



最终，34岁的年轻警察把自己的救生衣也脱给了被困的男性，独自在冰冷的大海中展开殊死搏斗，结束了如花似锦的生命。涉嫌违反规定试图隐瞒事件的干部们被下达了停职待命命令，面临惩戒。



但是，此事不能单纯地以对寥寥数人的重惩结束。根据今年初出台的海洋警察厅《中期人力管理计划（2026-2029）》，因自然灾害、海上事故导致的救助、救难需求持续增加，而人力增加却跟不上其速度，预计到2029年，实际工作人力将比必要人力少1792人。以今年为基准，这一比例超过了全体人力的10%。这种人力不足会导致在现场负责治安和安全的一线警察署的负担。在2023年的资料中，海警现员比标准定员少199人，其中179人是警察所、派出所等地未达到标准。



问题是并没有出现情况大幅好转的迹象。因为低出生率导致青年人口本身减少，而且作为夜间、紧急出动频繁而报酬、待遇相对较低的海警职业，其魅力正在逐渐下降。一线派出所保障的休息时间比规定长，也与这样的现实不无关系。



警察、消防、军队等其他“制服人员”职群都面临着类似的困难。随着军队人力的减少，义务警察制被废除。因此，陆上警察也把地方人力借调到首尔的次数在最近2年间增至3倍以上。但全体人力却原地踏步或呈减少趋势。据悉，仅首尔2023年就有4626名巡警缺口。5年以下新警察的“离职潮”也呈增加趋势。消防公务员工会也一直主张：“由于人力不足，没有遵守二人一组的投入原则。”实际上，2023年在全罗北道金堤市也发生过新入职消防员独自进入火灾现场后遇难的事故。调查结果显示，这名消防员工作的安全中心工作人员比定员少3人。



低出生率和高龄化将使这种人力难问题更加严重。2000年代以后的新生儿数量更加剧减，现在这一代正式进入了劳动市场。今后，公共安全现场很有可能遭受史无前例的人力干旱。



要从根本上重新设计人员编制和工作制度。如果有必要，应该整合巡查、出动据点，像海警因人力不足而引进的夜间无人机巡查一样，积极利用无人机、人工智等新技术，转变为小而高效的“智能组织”。



同时，“制服人员”职群的待遇改善也要跟上。正如“囊轻则折腰”这句话一样，没有适当的报酬和待遇，就无法期待自豪和名誉。崇高的牺牲只能证明那个社会和系统并不崇高。

