金正恩：“不提无核化，就可以会谈” VS 李在明：“接受朝美协议”……绝不能允许容忍核武器



朝鲜国务委员长金正恩21日在最高人民会议演讲中表示：“如果美国放下无核化执念，朝鲜就没有理由不能面对面沟通。”美国总统特朗普确定10月底出席庆州亚太经合组织（APEC）峰会后，朝鲜就提出了如果承认其为核拥有国就与其见面的条件。李在明总统在22日公开的英国广播公司（BBC）采访中表示：“如果朝美首脑达成协议，暂时冻结核武器生产，而不是消除朝鲜核武器，也是可以接受的。”但是，金正恩拒绝了李在明“冻结-削减-废弃”的三阶段无核化构想，表示不会与韩国面对面坐在一起。



金正恩的表态是在特朗普上个月在韩美首脑会谈上表示希望今年与金正恩见面后发表的。问题是金正恩斩钉截铁地表示“绝对不能提无核化”。美国政府对外维持着朝鲜无核化目标，但特朗普称朝鲜为“核国家”，表现出似乎容忍拥有核武器的态度。对于觊觎诺贝尔和平奖的特朗普来说，相比需要很长时间的无核化，更想通过改善眼前的关系改善来展示“和平制造者”作用。



在这种情况下，无核化势必从第一步起就出现了问题。李在明表示，冻结朝鲜核武器是走向无核化的“现实临时措施”，但金正恩表示无意接受以无核化为前提的任何构想。这样一来，即使朝美就冻结问题达成协议，也很难排除变质为朝鲜希望的拥核国家之间的核裁军谈判，而不是无核化的入口。



而且金正恩在演说中也没有漏掉对韩核攻击的威胁。国防部政策副部长埃尔布里奇·科尔比等美国政府人士一直表示，首先要解决威胁美国本土的洲际导弹问题。如果朝鲜与美国就仅限于废弃洲际导弹的“小型交易”达成协议，朝美谈判将取得进展，但韩国的安全威胁将面临日益扩大的两难境地。



李在明的“陪跑者构想”是，在南北（韩朝）对话中断的情况下，为解决朝鲜核问题，美国可以主导谈判。但是，不能向朝鲜和美国发出“只要朝美达成协议，（韩国）就可以接受朝鲜核武器”的错误信号。为了不让特朗普卷入金正恩的战略，在朝美接触之前，无论如何都要成为“朝鲜核问题韩美同一队”。只有达到“与特朗普谈判就是与韩美谈判”的水平，才能阻止朝美对话脱离无核化轨道。

