接触越野跑仅三年的两孩母亲夺得“首尔100K”女子组冠军

身为两名孩子母亲的寺田美奈（39岁，人名音译下同）在接触越野跑三年后，于“2025首尔国际超级越野跑大赛（首尔100K）”100公里女子组中夺得冠军。今年迎来第六届的100公里组别比赛于20日从首尔光化门广场出发，经过两天一夜的赛程，途经仁王山、北汉山、道峰山、佛岩山、峨嵯山、汉江公园路和清溪川，最终返回光化门广场。以14小时23分34秒的成绩率先冲过终点线的寺田美奈笑着说：“出发时（因日出前）天色黑暗且下雨，几次发生‘偏离赛道’的情况。同跑的选手们给予了很多帮助。”越野跑选手在昏暗的山路奔跑时容易偏离正式赛道，选手们将这种情况称为“偏离赛道”。寺田美奈是2022年跟随丈夫赵成衍（42岁）开始接触越野跑的。身为日本人的她于2011年与赵成衍结婚后获得韩国国籍。寺田美表示：“生育后一直待在家中。但接触越野跑后通过努力奔跑获得了巨大能量。”从20公里比赛开始的寺田美奈，继去年完成50公里后，今年又将距离延长至100公里。如今她梦想参加世界最高权威的越野跑大赛——环勃朗峰超级越野耐力赛（UTMB）。本届大赛参赛者在北汉山城入口（32公里处）和中浪露营森林（79.5公里处）等检查点获得了支援人员的帮助，包括补充水袋及更换应急食品和药品。丈夫赵成衍作为寺田美奈的“支援者”一同参与。寺田美奈表示：“虽然比赛是个人竞技，但就整个赛事而言是团队作战。非常感谢丈夫提供了百分百的支援。”100公里男子组中，特邀选手杨龙飞（37岁，中国）以12小时41分20秒的成绩夺冠。完赛时限为28小时30分钟的100公里组别比赛持续进行至21日上午。完成100公里赛程后抵达光化门广场的朴灿宇（32岁，26小时29分36秒）在终点线向等候的女友求婚，吸引了众人目光。50公里男子组中，特邀选手梅里迪奥•米凯莱（28岁，意大利）以5小时22分01秒的成绩夺得冠军。50公里女子组中，朴秀智（34岁）以6小时39分17秒的成绩夺冠。10公里男子组和女子组冠军分别由金炳祖（37岁，39分15秒）和郑贤星（32岁，52分31秒）获得。任寶美 bom@donga.com