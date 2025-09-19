李在明：“说‘不要搞核开发’朝鲜会听吗？应该分停止→补偿→裁军→无核化等阶段来处理”

“如果继续保持目前的压力，我认为朝鲜将继续生产更多的核弹。”李在明总统在18日刊登的美国《时代》杂志采访中表示：“如果让朝鲜直接停止核武器开发，朝鲜会停止核开发吗？”在李在明就职100天之际的9月3日在龙山总统室进行的采访内容当天被公开。李在明强调“停止-削减-废弃”三阶段无核化路线图，提议缓和对朝鲜的制裁作为补偿。李在明还说：“作为短期目标，应该叫停朝鲜的核武器和导弹项目。而且，可以对朝鲜停止核开发的措施给予部分补偿，之后可以追求裁军和完全无核化。”他强调，对于朝鲜停止核活动，有必要采取缓和制裁等补偿措施，并提出了通过裁军谈判推进无核化的方案。这是李在明就任后首次就放宽对朝制裁表明具体立场。对于裁军谈判会导致事实上容忍朝鲜拥核结果的批评，他表示：“我认为（容忍朝鲜拥核和无核化之间）存在中间地带。”《时代》报道称，李在明提到了1994年朝美日内瓦协议，即如果给朝鲜建造轻水反应堆，朝鲜就会拆除核设施，提议“为缓解或解除部分制裁而进行谈判”。他还说：“美国总统特朗普也会和我持同样的立场。”李在明表示：“不能回到安保依赖美国、经济依赖中国（安美京中）的传统方程式。”据《时代》报道，李在明强调，韩国可以在竞争中的超级大国之间起到桥梁作用，防止关系恶化。分析认为，李在明强调桥头堡的作用，是因为以10月底在庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议为契机，特朗普总统和中国国家主席习近平有望访韩，美中元首外交的可能性增大。李在明表示：“我们的民主主义和市场经济的价值是以韩美同盟为基础的。但是，我们与中国地理位置相近，有历史关系、经济纽带和人员交流，所以不能完全切断与中国的关系。”他还说：“不仅是以美国为中心的供应链，也包括新的全球秩序，我们当然会和美国站在一起，但我们必须管理好与中国的关系，以免陷入敌对感。否则韩国将站在两个阵营间对立的最前线。”朴訓祥 tigermask@donga.com