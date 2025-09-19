伊朗“抗争象征”导演帕纳西称“电影创作不可阻挡”

“昨夜传来了好消息。”18日上午，在釜山海云台区电影殿堂Biff Hill举行的座谈会上，伊朗出身的贾法•帕纳西导演（65岁）显得心情极佳。其新作《普通事故》（It was Just an Accident）被选定代表法国竞逐明年美国奥斯卡金像奖国际长片单元的消息刚刚传来。帕纳西导演曾凭借《深红的金子》荣获2002年威尼斯国际电影节金狮奖，凭借《出租车》获得2015年柏林国际电影节金熊奖。今年5月又以《普通事故》摘得戛纳国际电影节金棕榈奖，由此实现包揽世界三大电影节最高荣誉的“三冠王”壮举。继让-吕克•戈达尔（法国）与罗伯特•奥尔特曼（美国）之后，成为影史第五位达成此成就者，同时也是亚洲首位暨目前唯一在世的获得者。但本次作品申报奥斯卡的过程异常艰难。帕纳西导演表示：“在伊朗这样封闭的国家，必须获得政府许可才能申报奥斯卡。这次也是通过合拍方法国才得以实现”，“为避免此类问题，全球电影人应当团结一致。”帕纳西导演与釜山渊源颇深。1996年曾携长片处女作《白气球》参加第一届釜山国际电影节，此后多部作品均在釜山亮相。今年迎来第30届的釜山国际电影节授予其“亚洲电影人奖”。在电影节展映单元率先亮相的《普通事故》将于下月1日在韩国全球首映。影片讲述了曾作为政治犯服刑的维修工瓦希德，在听到一名男子的义肢声响后确信对方就是当年折磨自己的情报官员，继而展开一系列故事。对于始终尖锐批判伊朗社会的导演而言，这种抗争精神是其电影世界中最重要的支柱。帕纳西导演在伊朗多次遭受出境禁令，曾身陷囹圄17年并被禁止制作电影。回顾往昔，他将自己定义为“社会性电影人”。“当无法拍摄电影时，我就在家中独自拍摄自己。无论被如何禁止创作，我始终怀有强烈意志要设法完成作品。我想向世界传递无人能阻挡电影创作的信念，因为电影人永远会找到出路。”近期全球电影界普遍担忧流媒体（OTT）等服务正在带来行业危机。但帕纳西导演对此表示：“此类借口并不成立。”“（虽存在困境）但年轻一代正获得前所未有的技术手段与可能性。电影人肩负着以责任感创作故事的使命。”釜山=金泰彦记者 beborn@donga.com