“乐天信用卡遭黑客攻击数据的SK电信的10倍”……如何信任并委托个人信息?



拥有960多万名会员的乐天信用卡遭黑客攻击事件的损失规模像滚雪球一样越滚越大。乐天信用卡起初报告说约有1.7GB（千兆字节）的数据被泄露，但据金融当局掌握的情况，实际上被窃取的数据规模在100GB以上。这是今年4月移动通信企业SK电信泄露的9.8GB USIM信息的10倍以上。据说，受害顾客人数有可能从当初预想的数万人增加到数百万人。



乐天信用卡8月31日向金融监督院报告了遭到黑客攻击的事实。黑客们在该公司信用卡在线结算服务器上植入恶性代码，试图进行黑客攻击，最早始于很久之前的8月14日。虽然公司方面表示“个人信息泄露尚未得到确认”，但金融当局不排除顾客的结算要求明细等个人信息被黑客入侵的可能性，正在继续进行调查。



最近韩国金融圈接连发生黑客事件。仅下半年以来，就已是继SGI首尔保证、Welcome储蓄银行集团之后的第三次。11年前的2014年，信用卡业界经历了超过1亿件的个人信息泄露事件，如今再次发生大规模黑客攻击事件，这一点也令人担忧。当时，一名信用评价企业派遣职员盗取了多家信用卡公司的顾客个人信息、结算账户、信用卡号码、有效期等信息，导致超过2000万名顾客遭受不便，陷入了不安之中。



乐天信用卡是当时信息大量被泄露的3家信用卡公司之一。更大的问题是，此次黑客攻击事件发生后过了17天，公司连发生了什么事情都不知道。如果专业信用卡公司的保安体系存在这么大的漏洞，顾客们如何相信他们并委托个人信息呢?虽然乐天信用卡表示会重新发放所有顾客的信用卡，但担心个人信息被恶意用于犯罪的顾客们的不安感不会轻易消除。



金融公司管理顾客资金，一旦发生保安事故，在危险性和波及效果方面，其严重程度是其他部门黑客攻击所无法比拟的。也有人提出疑问，私募基金“MBK伙伴”在2019年收购乐天信用卡后，是否疏忽了对保安体系的投资。在任何情况下都要彻底查明原因和采取措施，以免发生后续损失。

