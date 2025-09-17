追逐独家新闻胜过关心人命



本月5日上映的《杀人者报告》讲述了一名记者获得与自称杀害11人的连环杀人犯进行独家专访机会的故事。即便是记者，要与连环杀人犯进行独家访谈也必然有其充分理由。由赵汝贞饰演的善珠说道：“不是去抢独家新闻，而是去救人。”连环杀人犯向善珠提出条件：今夜又将有人遇害，但只要她完成全程访谈，便可拯救此人。



善珠虽以拯救生命为由，实则因自身陷入困境而亟需独家新闻扭转局势。她虽通过内部举报人揭露了大企业的舞弊行为，但关键证据账册却遭窃取，更严重的是该举报人惨遭杀害。报社审计组以受贿移交账册为由对善珠展开审计。身陷绝境的善珠企图通过此次独家报道重树职业地位。



因此，善珠所谓拯救陌生受害者的主张，在自身可能遭此连环杀手杀害的威胁面前不断动摇。其共情范围随潜在受害者身份而变化：当认为受害对象与他人相关时尚能保持冷静；当恐惧可能降临己身时便企图逃避；当意识到可能是自己女儿时则陷入极度焦灼。最终当善珠亲身成为受害者的瞬间，她才真正体会到这种痛苦的切肤之感。



每日新闻中传来无数受害者的悲鸣，但对于与己无直接关联者的声音，我们往往难以产生深切共情。若非真切意识到悲剧可能降临自身，对受害者的真实共情终究遥不可及。当下数字世界中，充斥着较之人命更痴迷于抢独家新闻的报道，如此现实令人扼腕。大众文化评论家



“不是去抢独家新闻，而是去救人。”——曹英俊《杀人者报告》

