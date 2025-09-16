现代资本宣布“选手短缺”…放弃剩余比赛参赛资格

“似乎总是在强迫我们单方面做出牺牲。”职业排球现代资本相关人士15日表示“已决定不再参加2025丽水•NH农协杯职业排球大赛男子组比赛”，并作出上述补充。该人士指出，韩国排球联盟（KOVO）要求其放弃举办V联赛男子组揭幕战，却要求继续参加杯赛是不合理的安排。国际排联（FIVB）已向各国协会（联盟）通报，不仅男子世界锦标赛期间（12日至28日），赛后三周内也不得进行联赛赛程。因此韩国排球联盟将V联赛男子组开幕日从下月18日推迟至20日。此举导致“卫冕冠军”现代资本失去了在主场举行新赛季揭幕战的机会。韩国排球联盟虽以“杯赛非联赛日程而是活动赛事”为由试图说服国际排联，但最终仅获得有条件举办许可。国际排联明确规定即使举办比赛，也不得派遣外籍球员及入选世锦赛25人预备名单的选手参赛。据此，现代资本的外籍主攻手莱昂（35岁•古巴）、亚洲配额接应巴亚尔赛罕（27岁•蒙古）、主力二传手黄胜彬（33岁）、主力副攻手郑泰俊（25岁）乃至自由人林成河（25岁）均无法出战本届赛事。现代资本相关人士表示：“目前能上场的选手仅剩8人，完全缺乏自由人和接应资源，必须由其他位置选手填补两个空缺，这将显著增加受伤风险。”韩国排球联盟宣布：“根据国际排联规定，现代资本本届赛事的剩余比赛均按弃赛处理。但13日1-3负于OK储蓄银行的揭幕战结果仍保留官方记录，其余赛程将按原计划进行。”最终，包括特邀球队泰国那空叻差是玛（Nakhon Ratchasima，呵叻）在内的8支参赛队伍中，仅剩男子组6支球队继续参赛。那空叻差是玛队因国际排联裁定“外国球队不得参赛”，只能进行无观众练习赛后返回。韩国排球联盟相关人士就杯赛运行混乱致歉称：“再次深表歉意。”黃奎引 kini@donga.com