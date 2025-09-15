日媒：“金正恩要求中国和俄罗斯理解和支持‘放弃和平统一’”

据日本共同社13日报道，韩国国务委员会委员长金正恩要求中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京理解和支持将韩国定性为敌国并放弃和平统一的对韩政策。共同社当天援引外交消息人士的话报道说，金正恩3日为参加在中国北京举行的战胜节80周年阅兵式访问中国，先后会见了中国和俄罗斯领导人，并表明了上述意向。朝鲜在2023年底提出“敌对两国论”，称南北（韩朝）不再是同族关系。共同社分析说：“朝鲜正在加强与此相关的国际社会的支持和外交攻势。”据悉，金正恩上个月向外务省主要局长传达了上述外交战略构想。特别是，金正恩4日在北京会见习近平，说明了放弃南北统一的经纬，请求中国理解。但是，在朝中首脑会谈结束后中方发表的文稿中，习近平表示：“在韩半岛问题上，中国坚持一贯、客观、公平的立场。”也没有关于放弃统一的内容。不过，习近平对金正恩对韩政策构想具体采取了什么样的立场尚不可知。据悉，金正恩3日在北京举行的朝俄首脑会谈上也解释了放弃统一等类似内容，普京对此表示支持。据悉，上个月底访问蒙古国的朝鲜社会科学院院长太亨哲也把南北关系规定为“敌对两国”，说明了朝鲜放弃统一的观点。共同社报道称，这是朝鲜时隔8年再次派遣学术机构负责人前往蒙古国。朝鲜正在协调派遣高层人士参加本月下旬的联合国大会一般性辩论演说。共同社预测说：“（朝鲜高层人士）除了强调拥有朝鲜核武器的正当性外，还有可能就韩半岛局势展开主张。”黃仁贊 hic@donga.com