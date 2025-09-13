美国称“如不接受协议条款，关税要收25%”……到了动员所有谈判力量维护国家利益的时候



美国商务部长卢特尼克11日向韩国施压说：“要么交关税，要么在协议上签字，两选一。”意思是说，如果韩国不签署包含3500亿美元（约合486万亿韩元）对美投资基金履行计划的合同，就会把7月30日两国达成协议的15%的对等关税率恢复到4月初美国单方面规定的25%。对此，韩国总统室坚决表示：“不会进行脱离合理性和公正性的协商。”



卢特尼克表示：“韩国在李在明总统来（华盛顿）时没有签字。日本在合同上签了字。”美国要求韩国也签字，就像最近日本政府就5500亿美元（764万亿韩元）对美投资一揽子计划达成协议一样。据悉，日本与美国政府签署了协议，一旦特朗普总统指定投资对象和金额，日本将在45天内提供资金，直到回收投资金为止以5比5的比例分配，之后以美国与日本以9比1的比例分配收益。



韩国政府认为，由于经济规模等差异较大，韩国不能接受与日本相同的方式。日本的国内生产总值是韩国的2倍以上，日本外汇储备额有1.3242万亿美元，是4163亿美元的韩国的3.2倍。如果按照美国的要求，要想在特朗普政府任期内投资3500亿美元，韩国必须投入外汇储备的84%。投资额比占外汇储备额42%的日本负担更大。



如果加上韩国企业决定另外投资的1500亿美元，即使花光所有的外汇也不够。甚至有人警告说，如果延长时间，投资方式也不能从直接投资转变为以贷款、保证为中心，将面临“第二次外汇危机”。日本既是可以印制日元来偿还债务的准主要储备货币国，并且与美国签订了堪称“美元透支账户”的货币互换协议，与韩国存在根本性的区别。



李在明在就任100天的记者会上表示：“绝对不会作出违背国家利益的决定。”但是，如果谈判僵局长期化，由于比日本高10个百分点的对美关税，韩国的出口将遭受严重损失，这是两难境地。现在的当务之急是明确表示韩国所处的困难，说服把韩国当作“提款机”的美国。在关系到韩国经济生存的最后谈判中，要动员政府和民间的力量，防止国家利益受损。

