虽然与被认定为敏感国家相似，但韩国人被拘留的结果应不相同



美国移民当局大规模拘禁317名韩国国民事态与6个月前提出的“敏感国家”争议有很多相似之处。



首先，这两起事件的共同点是，事先没有收到同盟国美国政府的通报。今年3月，韩国政府从在美韩国人研究人员那里接到了美国能源部从4月15日起把韩国指定为敏感国家的动向。韩国政府仅通过美国政府正式确认这一“非正式线索”就花费了10天时间。



韩国政府得知此次韩国人被拘留事件的时间也是在国土安全部、移民和海关执法局等美国当局突袭佐治亚州电池工厂建设现场之后。美国移民当局在公布查处结果时称，进行了数月的内部调查。如果正在美国投资的韩国企业的出差惯例有问题，可以通过同盟渠道顺利解决，但移民当局出动直升机和装甲车像赶兔子一样进行了执法。



能源部和国土安全部处于韩美沟通死角地带，这一原因也起到了一定作用。据悉，建立层层沟通渠道的白宫、国务院等对指定敏感国家或查处韩国劳动者表示，“不知道这一情况”。一名美国消息灵通人士表示：“移民和海关执法局正在努力打击非法移民，积累驱逐业绩。此次事件很有可能不是出于‘驯服韩国’之类的高度政治考量。”



尽管如此，特朗普连任政府的“让美国再次伟大主义”接连对韩美关系造成不利影响，这一点令人担忧。因为这两个事例表明，超越牵制中国或加强查处非法移民等韩美双边悬案，现特朗普政府的对内外优先政策随时都有可能升级为韩美同盟风险。



特朗普总统在韩国人被拘禁事件引发争议后，立即表示“将帮助外国企业迅速将制造业领域的人才带到美国”，表现出安抚同盟的姿态，但移民当局仍然坚持原则论。负责反移民政策的“国境沙皇”汤姆·霍曼威胁说，此后还可能继续发生第二次、第三次韩国人被拘禁的事件。据悉，被指定为敏感国家的核心背景也是美国担心技术泄露到中国。也就是说，在被指定为敏感国家的背后，是美国和中国之间的技术霸权竞争。



随着317名韩国人11日获释，事态似乎很快告一段落，但问题现在刚开始。此次事件直接关系到韩美同盟的核心悬案——韩国企业对美投资的稳定性等。如果再次出现这种事态，随时都有可能成为恶化韩美关系的大型不利因素，因此需要采取有速度感的后续措施。这就是为什么有人指出，应该集中攻略美国制造业复兴野心和反移民政策发生冲突的地方，尽快结束改善韩国人申领签证制度等。



在被指定为敏感国家的争议平息后，不少韩国政府官员异口同声地表示：“媒体过度夸大了危险性。”但解除敏感国家指定仍然杳无音信。韩国人被拘禁事件历经曲折，通过所有韩国人获释度过了难关。对此次韩国人被拘禁事件的后续措施，应该与“敏感国家”争论时不同。

