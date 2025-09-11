环境部暗示将重新讨论新建两座核电站问题

环境部长金星焕就今年2月确定的新建两座核电站和一座小型模块核反应堆表示：“有意见认为，应该听取国民的公论后再作判断。预计这一意见最终会包含在第12次电力供需基本计划中。”这事实上暗示了将重新讨论。虽然金星焕表示“希望不要视为脱核电主义者”，但也有人担心“会不会成为文在寅政府的脱核电政策第二季”。金星焕9日在首尔汉江洪水控制所举行的记者招待会上表示：“对于延长使用现有核电站的问题，即使以安全性为担保继续使用，但对于新核电站怎么办的问题，也有意见认为应该听取所谓的公论后再作判断。”金星焕将负责最早于10月成立的气候环境能源部，全权负责能源政策。韩国政府今年2月确定了第11次电力供需基本计划（2024年-2038年）。其中包括总容量为2.8千兆瓦的两座新核电站建设计划。这是反映新韩蔚3、4号机建设计划的2015年第七次电力供需基本计划之后，时隔10年再次建设新核电站。韩国水力原子力今年3月发布了选址公告，但之后程序一直没有进行。政府正在准备制定从明年开始适用的第12次电力供需基本计划。韩国科学技术院原子能量子工学系教授郑容勋（音）表示：“随着环境部负责能源政策，很有可能成为更加深化的‘脱核电站第二季’。在没有新核电站的情况下，如何实现碳中和将是个问题。”崔惠? herstory@donga.com