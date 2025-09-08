美国多地现“韩国企业之路” 三星高速公路与现代林荫道相继落成

随着三星电子、现代汽车、SK等韩国企业当地投资规模持续扩大，美国多地相继出现了以韩国企业名称命名的道路。这是美国地方政府为回报直接投资建厂、大规模雇佣当地居民的韩国企业而采取的举措。拥有逾110家韩国企业的佐治亚州作为美国代表性“K产业基地”，境内多条道路采用了韩国企业名称。位于佐治亚州杰克逊县Commerce镇的“SK电池美国”工厂附近道路已被更名为“SK林荫大道”。位于佐治亚州萨凡纳Ellabell的现代汽车集团电动汽车专用工厂“现代汽车集团Metaplant美国”入口道路，则取自现代汽车旗下捷尼赛思品牌名称，被命名为“捷尼赛思大道”。现代汽车集团投资约80亿美元，建成面积达首尔汝矣岛4倍（1176万平方米）的Metaplant工厂。此外，三星电子在得克萨斯州泰勒市建设晶圆代工生产设施期间，连接厂区与高速公路的“三星高速公路”正式启用。田纳西州克拉克斯维尔市也设有“LG高速公路”。此为2018年LG电子启动“克拉克斯维尔工厂”时，田纳西州政府将LG品牌名嵌入道路名称以作纪念。现代汽车在阿拉巴马州工厂亦累计投资超20亿美元，雇佣超过3000名工人。位于65号州际公路旁的阿拉巴马工厂前“现代林荫大道”，正是这些投资与地方贡献的成果体现。然而在投资集中的佐治亚州，现代汽车与LG能源解决方案合资电池工厂建设现场近日发生美国移民当局大规模稽查事件，导致约300名韩国人被拘押，企业界对此表示震惊。某对美投资大企业相关人士坦言：“艰难扩大投资的结果竟是员工被拘押，实在令人扼腕。”李沅柱 takeoff@donga.com