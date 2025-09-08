贾木许执导影片问鼎威尼斯电影节金狮奖，《无可奈何》未能获奖

韩国导演朴赞郁（62岁）新作《无可奈何》虽以韩国电影时隔13年之姿入围威尼斯国际电影节主竞赛单元，但最终未能收获奖项。当地时间6日在意大利威尼斯利多岛举行的第82届威尼斯国际电影节闭幕式上，最高荣誉金狮奖由吉姆•贾木许导演（美国）的《父母姐弟》获得。银狮奖评委会特别奖授予考塞尔•本•哈尼耶导演（突尼斯）的《欣德•拉贾布之声》，银狮奖最佳导演奖由本尼•萨菲迪导演（美国）执导的《粉碎机》获得。曾以《无可奈何》入围最佳男演员奖候选名单的演员李秉宪，最终不敌意大利演员托尼•塞尔维洛（电影《恩典》），未能获得最佳男演员奖。最佳女演员奖由中国演员辛芷蕾（电影《日掛中天》）获得。虽未获奖，《无可奈何》仍在电影节现场引发热烈反响，并获得海外影评界高分评价。朴导演当日通过发行公司CJ娱乐表示：“此片获得的反响远超我过往任何作品，已有斩获大奖之感。”韩国总统李在明于7日颁奖礼结束后通过脸书发文称：“无论获奖与否，韩国电影时隔13年入围威尼斯电影节主竞赛单元，其本身已具深远意义”，“朴导演的作品始终在世界电影史上留下深刻印记，此次再度提升了我国电影的地位。”《无可奈何》将作为韩国代表作品，参加明年在美国举办的第98届奥斯卡金像奖国际长片单元角逐。据CJ娱乐与莫霍电影公司透露，该片目前已确定销往北美、英国、法国、德国、日本等200余个国家和地区。金泰彦记者 beborn@donga.com