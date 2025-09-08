连一个水缸都搞不定的韩国政治



韩国经济开发的历史就是基础设施建设的历史。虽然不像高速公路和核电站那样受到关注，但有一个绝对不能低估的核心基础设施，那就是全国各地的水坝。20世纪70年代竣工的昭阳江水坝和八堂水坝对首都地区2000万居民的生活和工业起到了“母亲河”的作用。从半个多世纪后的今天，首都地区民众对昭阳江坝、八堂坝水源的依赖来看，其先见之明令人惊叹。



但是，不知从何时起，水坝建设、治水工程就被环境破坏争议和地区反对所阻挠。2000年以后在韩国国内建设的水坝只有军威水库、金泉釜项水库、圣德水库等屈指可数的几个。李明博政府的四大江工程虽然具有防洪、确保水资源的意义，但也因韩半岛大运河构想夭折而作为替代性工程推进而存在局限性。为了在任期内完工，投入22万亿韩元强力推进这一点，也成了争论的毒瘤。左右阵营之间的极端政治争议早已成为治水事业的常态。



看不到解决迹象的江原道江陵市干旱，并不是单纯的气候变化问题。这是韩国水政策的真面目。随着没有下雨，五峰水库的蓄水率降至10%出头。部分公寓园区停水成为现实。居民们正遭受着连洗漱都洗不干净的痛苦。



最大的问题是9月份出现了干旱。此前，韩半岛的干旱一般出现在春天。上一年度梅雨季节灌满水库和大坝的水在秋冬季节用完后，春天就会趋于不足。因为这一时期不下雨而出现的干旱，是此前的普遍模式。等到雨季来临，台风来临，旱情自然得到缓解。但是，9月的干旱难以期待这样的自然缓解。



江陵虽然是代表东海岸的城市，但上水源的脆弱性从很久以前就被指出。它没有像汉江这样的大河，所以取水源不太充足。1990年在平昌建设了道岩水库，但是因为太白山脉高冷地区的菜地和畜舍中流入的污水导致水质污染，事实上一直弃而不用。虽然有人指出应该加强管理，但“拆除大坝本身”的主张依然如故。大坝上游处处存在的污染源问题从21世纪初起持续存在，不仅没有解决，反而一直以阻止大坝启动的方式置之不理。



2015年忠南西北部地区发生极端干旱时，还可以采取修建锦江百济坝引水渠的对策。当然，因为四大江治理工程，才有了充足的水，所以才得以使用。江陵连合适的水源也没有。围绕道岩水库的争论在20多年里丝毫没有进展。在此期间，居民们的痛苦越来越大。也就是说，除了下雨时勉强应付、只能靠天解决的“天水田”方式外，没有其他办法。



一旦发生旱情，政府会动员消防车、直升机，出台多种对策，但只要一下雨，就会不了不之。无论是建设大规模多功能水库，还是讨论地下水库，还是现有水库的再利用，根本对策都没有进展。水的问题最终需要在补偿部分人的牺牲、并着眼百年前景的基础上加以解决，但本应该承担协调并推动社会共识的政治，却只知道煽动矛盾，毫无化解之效。



现在江陵正在发生的情况并不是特定地区的单纯气候问题。这是无法走向未来的韩国社会原貌的缩影。如果像现在这样，政治回避百年大计，只埋头于矛盾，今天的江陵将成为明天的首都地区和半导体工厂。连水问题都解决不了的政府和政界，能处理什么问题呢？

