美国执法部门突袭现代汽车和LG新能源在建工厂，“打击非法移民”……475人被捕

美国政府当地时间4日对位于佐治亚州的现代汽车-LG新能源合作电池工厂（HL-GA）建设现场进行了查处，以非法滞留嫌疑逮捕了475多人。据悉，其中一半以上是韩国人。随着美国当局在韩美制造业同盟的“象征”佐治亚州针对韩国企业进行了罕见的大规模查处，人们对于韩美经济合作可能出现裂痕的忧虑越来越大。美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局当天在社交媒体X上表示：“位于佐治亚州布莱恩县的现代超级电池工厂进行了大规模移民查处行动，最多逮捕了约475名非法滞留者。”当天的查处行动，不仅动员了酒精、烟草、火器和爆炸物管理局，还动员了国土安全部下属的美国移民和海关执法局、联邦调查局、缉毒局、国税局等多个美国政府机关。据外交当局透露，被捕的475多人中，包括从韩国出差的现代汽车、LG新能源总公司职员在内的从事工厂设备工作的韩国合作公司职员等，有250多名韩国人。当天，国土安全部新闻官林赛·威廉姆斯表示：“剥削劳动力、违反联邦法的人将承担责任。”受突如其来的查处行动的影响，现代汽车-LG新能源合作电池工厂的建设处于“全面停止”状态。也有人预测，明年的开工日程将不可避免地出现问题。现代汽车和LG新能源2023年以5比5的股份设立法人，并投入75.9亿美元（约10.5万亿韩元）建设合作电池工厂。朴贤益记者、纽约=常驻记者林宇善、李元周记者 beepark@donga.com、imsun@donga.com、takeoff@donga.com