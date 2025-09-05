金珠爱随同父亲金正恩访华，没有参加阅兵式和宴会等公开活动

随同朝鲜国务委员会委员长金正恩访问中国的女儿金珠爱（音，照片）2日抵达北京后，没有在主要外交活动中露面。金正恩父女二人首次登上多边外交舞台，引起了人们的关注，但她没有在3日中方准备的一系列战胜节80周年纪念活动上露面，4日也没有参加一切公开活动，人们对这一情况的背景充满了好奇。金珠爱3日没有参加几名第一夫人参加的阅兵式和宴会。原先有分析认为，金珠爱可能会登上天安门岗楼观看阅兵式，但金正恩在整个活动期间一直独自带着翻译参加。也有分析认为，作为12周岁的未成年子女，金珠爱发挥第一夫人的作用相当有限。朝鲜官方媒体报道金正恩出席中国战胜节活动和朝鲜-俄罗斯首脑会谈等动向时，也没有提及金珠爱。朝鲜居民4日观看的《劳动新闻》第二版刊登了金正恩访华和参加活动的照片。也有分析认为，金珠爱访华与其说是直接参与外交活动，不如说是广义上的接班授课。韩国统一研究院高级研究委员吴京燮（音）解释说：“考虑到朝鲜内部情况，海外经验机会极其有限，金珠爱拓宽海外见闻的过程本身就是很有意义的经历。此次随行访华可能具有培养国际、外交感觉的外交课性质。”因此，有意见认为，难以认为金朱爱访华同行意味着金正恩正式指定了第四代世袭或接班人。吴京燮表示：“只有朝鲜将金珠爱实际选为接班人并公布后才能成立。虽然可以认为一再的公开活动具有接班人授课的性质，但现在的情况只是解释金珠爱可能是接班人的阶段，现在断定还为时过早。”申나리 journari@donga.com