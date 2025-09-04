金河成亚特兰大勇士队首秀表现抢眼

原韩国职业棒球Kiwoom队“大联盟三人组”在43天后同日登上美国职业棒球大联盟（MLB）舞台。金河成（30岁，亚特兰大勇士队）以多重安打完成转会首战，李政厚（27岁，旧金山巨人队）也交出包含2安打在内的3次上垒成绩。金慧成（26岁，洛杉矶道奇队）则作为代跑选手，完成了时隔36天的大联盟复出战。金河成于3日对阵芝加哥小熊队的客场比赛中，作为第六棒游击手首发登场，贡献4次击球和2支安打。在第三局上半场球队3比4落后时，他面对对方救援投手德鲁•泼默兰茨（37岁）击出右前场安打；第九局上半场最后一个击球回合，又从终结投手丹尼尔•帕伦西亚（25岁）手中夺得内野安打。这是金河成自上月18日后时隔16天再次单场完成2支以上安打，其赛季击球率升至0.227。较为可惜的是，亚特兰大勇士队最终以3比4不敌芝加哥小熊队。金河成在坦帕湾光芒队出战24场，仅取得赛季击球率0.214、2记本垒打、5个打点的成绩，经让渡程序后转会至亚特兰大勇士队。在其代表亚特兰大勇士队首战之日，瑞格利球场实则还有另一位Kiwoom前身Nexen队的旧将——2010年身穿Nexen队服取得2胜6负、平均自责分6.68的左投手尼科斯基（52岁），以亚特兰大当地转播解说委员身份亮相电视直播。尼科斯基评价称：“即将到来的自由球员（FA）市场中亮眼的游击手资源并不多，亚特兰大队引进金河成的决策值得称赞。”尼科斯基在加入Nexen队之前，亦有效力于SK（现SSG）和斗山队的经历。同日，“风之孙”李政厚在对阵科罗拉多洛基队的客场比赛中作为第七棒中场手首发，交出3次击球2安打1四坏球1得分的成绩。在第四局上半场球队2比1领先时，他将安东尼奥•森萨特拉（30岁)）的低角度滑球推击出左外场，完成首支安打；第八局上半场5比4领先时，又将杰登•希尔（26岁）的外角下沉球推击出右外场，击出本场第二支安打。后续击球手帕特里克•贝利（26岁）轰出本垒打，李政厚成功跑垒得分，将比分差距扩大至7比4。旧金山巨人队最终将此比分保持至终场。李政厚继2日对阵科罗拉多洛基队后，连续两场完成多重上垒比赛。上月他以月均击球率0.300、1记本垒打、5个打点的成绩点燃反弹火苗，本月仍延续良好击球状态。金慧成在对阵匹兹堡海盗队的客场比赛后半段作为代跑选手登场取得1分。第九局上半场球队6比9落后时，先头击球手米格尔•巴哈斯（36岁）以四坏球上垒，金慧成随即登场。他在后续击球手大谷翔平（31岁）击出二垒安打期间跑回本垒得分。道奇队最终以7比9落败。金慧成因当日航班延误导致归队延迟，未能进入首发阵容。自7月30日因左肩滑囊炎进入伤员名单后，金慧成从上月22日起在道奇队旗下小联盟3A球队俄克拉荷马城进行康复训练，出战9场比赛取得击球率0.324（34次击球11支安打）、3打点、5得分、1盗垒的成绩。虽在2日即匹兹堡赛前一日被召回大名单，但其从俄克拉荷马城前往匹兹堡途中遭遇航班日程混乱，经历了露宿机场的突发状况。赵英宇记者 jero@donga.com