特朗普讽刺朝中俄关系靠近，“向谋议反美的金正恩和普京问好”

美国总统特朗普（照片）在纪念中国第二次世界大战胜利的战胜节80周年活动上，露骨地表现出了不满的心情。他认为，当时中国打败日本的过程中，美国给予了积极支持，中国却不承认这一功劳，假装独自取得了胜利。特朗普当地时间2日在“真实社交”上写道：“中国会提到美国为让中国从外国侵略者（日本）那里捍卫自由而提供过巨大的‘援助’和‘输血’吗?习主席是否会提及这一点，是个很大的疑问。”他特别指出：“无数美国人在为中国的胜利和光荣而奋斗的旅程中丧生。希望美国人的牺牲和勇气能够得到应有的尊重和礼遇。”分析认为，这一发言反映了部分人担心中国不仅低估了二战当时美国的作用，还想根据中国的口味改写历史。此外，特朗普还以阅兵式为契机，对朝鲜国务委员会委员长金正恩、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京密切接触的情况表示不满。他特别讽刺在乌克兰战争过程中关系密切的金正恩和普京说：“向策划反美谋议的金正恩和普京表示我最亲切的问候。”特朗普对普京在8月15日在美国阿拉斯加州与自己见面，似乎要进入乌克兰战争终战谈判，此后却对谈判采取消极态度表示不满。他警告说，如果普京不按照美国希望的方向行事，他也会对俄罗斯采取“不同的态度”。分析认为，这一表态是暗示将进行强有力的经济制裁等。不过，特朗普当天在华盛顿白宫被记者问及“是否认为朝鲜与中国、俄罗斯三国关系密切是对美国的挑战或牵制，并对此表示担忧”时，他回答说：“完全没有。”他在同一天接受“斯科特·詹宁斯广播秀”采访时表示：“我不担心中俄关系密切。他们不会对美国动用武力。”这可以解释为，在军事和经济实力等方面，美国的力量更强，因此，即使朝中俄等国家表现出反美动向，也不会介意。相反，俄罗斯总统办公室（克里姆林宫）助理尤里·乌沙科夫3日反驳称：“普京总统、习近平主席、金正恩委员长谁都不想策划对美国的阴谋。”申晋宇 niceshin@donga.com