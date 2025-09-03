“代购商品券月入500万韩元”……非法广告猖獗

研究生崔某（29岁）看到门户网站论坛上“每月可以轻松赚到500万韩元”的文章后，向作者发送了信息。发帖人向崔某解释说：“如果用手机小额支付购买文化商品券，作为其代价将付给现金。”他说：“因为无法理解有这样的兼职，所以找了报道和法律事务所博客等，才知道要求代购商品券的企业是非法企业。”恶意利用手机小额支付套现的非法金融广告数量在最近5年间翻了两番。有人指出，需要紧急资金的青少年、低信用者等认识不到这样的广告是非法贷款，因此需要注意。据国会政务委员会所属的共同民主党议员朴商赫2日透露，今年上半年（1月-6月）金融监督院采取删除网络留言等措施的“手机小额支付套现”非法金融广告多达2423件，占去年一年间发生的4082件的59.4%。采取的删帖等措施今年上半年平均每月约400件，将近2020年月平均（约100件）的4倍。非法私人金融企业恶意利用手机小额支付套现，主要把未成年人、中低信用群体等急需生活费的弱势群体为目标。弱势群体通过小额支付代为购买商品券后，非法企业扣除一定手续费后，向他们提供现金。问题在于，在这一过程中，弱势群体的损失很有可能进一步扩大。因为非法企业向他们收取的手续费率高达年利率50%，而小额支付需要当事人直接偿还，也会增加其金钱负担。康佑硕记者 wskang@donga.com