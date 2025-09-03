韩国面包价格亚洲最贵，全球排名第十一位 达日本两倍水平

韩国面包价格被确认为全球第十一位高价水平，在亚洲国家中位居首位。据全球生活费用统计网站“纽姆贝奥”数据显示，以2025年9月为基准，韩国标准白面包（500克）平均价格为2.98美元（约合4150韩元），在接受调查的124个国家中位列第十一位。面包价格最高的国家是冰岛（4.26美元），瑞士（3.81美元）和美国紧随其后分列第二、三位。排名前十位的国家均为西方国家。韩国在亚洲国家及地区中位居榜首。其后依次为新加坡位列第二十一位（2.42美元）、中国香港第二十八位（2.26美元）、中国大陆第四十三位（1.66美元）。值得注意的是，日本以1.51美元（约合2100韩元）仅排名第五十四位。韩国面包价格水平达到日本的两倍。特别值得注意的是，源自日本“Pain Maison”面包店并在韩国广受欢迎的精盐面包，在日本当地售价为120日元（1135韩元），而在韩国大型连锁店的售价为2600至2800韩元，普通烘焙店则定价在3000至4000余韩元区间。根据韩国统计厅消费者价格调查数据，以今年7月为基准，面包消费者价格指数达到138.55，较基准年2020年（100）上涨38.5%。同期加工食品价格同比上涨4.1%，而面包价格涨幅达6.4%，呈现比韩国人喜爱的零食炸鸡和炒年糕更为陡峭的增长曲线。南慧贞记者、李素贞记者 namduck2@donga.com、sojee@donga.com