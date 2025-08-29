BTS成员田柾国遭波及……警方破获“盗用虚拟移动通信非法开户”黑客组织

日前有黑客组织盗用偶像团体防弹少年团（BTS）成员田柾国等20余人名义窃取巨额资金，调查发现该组织实际窃取了包括大企业会长在内的250余名富豪的个人信息。仅信息遭泄露人员的账户余额总额就已超过55万亿韩元。首尔警察厅网络调查队28日宣布，破获一个通过黑客手段获取富豪个人信息后非法开通虚拟移动通信服务并盗取账户资金的国际黑客组织，抓获主犯A某（34岁，已被逮捕）等18人。中国籍A某于22日在泰国曼谷被捕并被引渡回国，另有一名中国籍同伙B某近日也在曼谷落网，正在办理引渡程序。此前公开的受害人为26名，A某等人从这些受害者处盗取的资金达390亿韩元。但经警方调查确认，因黑客攻击导致个人信息泄露的受害者实际达258人，包括韩国百大企业会长及首席执行官70人、演艺人士及网络红人12人、体育界人士6人等。这些受害者的账户余额总额高达55.2万亿韩元。警方相关负责人表示：“犯罪分子专门选择富豪们因服刑、出境等难以查看手机的时机作案，这意味着超过55万亿韩元的资金都成为了犯罪目标。”A某与B某系中国籍黑客，据悉对韩国国情十分熟悉。二人为了招募韩国籍底层作案人员，曾在Telegram发布“招募高薪兼职”等帖子，并以“帮您挽回投资损失”为由接触虚拟资产投资失败人群。警方正对已抓获的4名中国籍组织成员及12名负责资金洗白和具体操作的韩国籍从犯展开进一步调查，深挖余罪。郑瑞英记者 cero@donga.com