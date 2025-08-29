因个人信息泄露 SK电讯被处以1348亿韩元史上最高罚款

个人信息保护委员会（以下简称“个保委”）28日决定，对因黑客攻击导致大规模个人信息泄露事件的SK电讯处以1348亿韩元罚款。这是该委员会开出的史上最高额罚单，超过2022年对谷歌和元宇宙公司分别处以的1000亿韩元罚款。个保委当日在首尔钟路区政府首尔厅舍举行简报会时表示：“对违反个人信息保护法规的SK电讯分别处以1347.91亿韩元罚款和960万韩元过失罚款。”罚款是针对违法获得的经济利益征收的行政制裁金，过失罚款则是针对未履行申报、通知等程序性义务而施加的行政性处罚。根据个保委调查，4月18日黑客侵入了SK电讯的核心认证服务器（HSS）。此举导致SK电信全部LTE•5G用户共2324万余人的电话号码、USIM认证密钥（Ki）等重要个人信息遭到泄露，涉及信息总量达2696万条。个保委委员长高鹤洙（音）表示：“确定制裁力度时考虑了事件严重性，本案在委员会内部也被一致认定为‘特别重大事件’。”SK电讯当日就个保委决定回应称：“我们深感责任重大，但在调查和审议过程中，公司已充分说明相关措施和立场，最终未能反映在结果中令人遗憾。”SK电讯表示正考虑提起行政诉讼，认为罚款金额过高。林载赫记者、张恩智记者 heok@donga.com、jej@donga.com