《K-POP恶魔猎人》收视佳绩比肩《鱿鱼游戏》

动画电影《K-POP恶魔猎人》（亦称《K-POP猎魔女团》）已成为Netflix历史上观看次数最多的电影。根据奈飞（Netflix）官方网站Tudum截至27日的数据，《K-POP恶魔猎人》累计观看次数已达2.36亿次。这一数字超越了此前保持奈飞电影历史第一纪录的2021年作品《红色通缉令》（2.309亿次）逾500万次。该片自6月20日首映至达成此纪录，历时仅两个多月。《K-POP恶魔猎人》的累计观看次数在奈飞所有剧集和娱乐节目等全部内容中亦位列历史第三。目前排名第一的是《鱿鱼游戏》第一季（2.652亿次），第二为《星期三》第一季（2.521亿次）。《K-POP恶魔猎人》的排名有望进一步提升。奈飞在电影或剧集上线91天后依据累计观看次数确定最终排名。由于《K-POP恶魔猎人》的统计周期仍剩余约三周，其有可能在全部内容的历史排名中升至第一或第二位。影片原声带（OST）热度持续攀升。英国广播公司（BBC）评价称：“作品中的虚拟女团‘Huntrix’和男团‘狮子之声’若仅凭成绩而言，已成为历史上最成功的K-POP偶像团体。”本月月初曾登顶公告牌主流单曲榜“Hot 100”的收录曲《Golden》，上周虽降至第二位，本周又重返榜首。本周单曲榜中，《K-POP恶魔猎人》原声带共有四首歌曲进入前十名，包括《Golden》、《Your Idol》（第四位）、《Soda Pop》（第五位）和《How It's Done》（第十位）。公告牌方面表示：“一部作品的原声带同时有四首歌曲进入前十，尚属首次。”金泰彦记者 beborn@donga.com