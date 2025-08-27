李在明-特朗普迈出互信第一步……“维持韩美关税协议”

美国总统特朗普表示：“已经和与韩国达成的贸易协议……将达成韩国同意的协议。”在韩美首脑会谈即将举行之际，特朗普政府曾要求改变关税协议，但特朗普亲自表示，将维持把对等关税从25%下调至15%的关税协议的框架。特朗普当地时间25日在美国华盛顿白宫与李明博结束会谈后举行的布告签字仪式上，在被问到“是否就与韩国的贸易谈判得出了结论”时回答说：“我认为我们已经结束了谈判。”7月30日，韩国决定向美国造船业等投资3500亿美元，并购买价值1000亿美元的液化天然气和能源，以此为条件，美国把对韩国征收的对等关税率从25%下调到15%。李在明24日在飞往华盛顿的机内座谈会上表示：“美方认为（韩美关税谈判）结果对韩国有利，有人要求改变（谈判谈成的内容）。”李在明在当天会谈结束后，应美国智库战略与国际问题研究所的邀请举行特别演讲。他表示，“将增加国防开支”。分析认为，特朗普第二届政府上台后，一直向盟国施压，要求将国防开支提高到与北约类似的国内生产总值的5%左右，这是对此作出的回应。国家安保室长魏圣洛表示：“同盟现代化部分也取得了一定的进展。”在首次韩美首脑会谈上，两国在核心争论焦点关税-同盟现代化领域达成了大框架的共识。但是，对美投资、驻韩美军的战略灵活性等细节争论焦点，留待后续谈判，预计在实务阶段将展开紧张的拉锯战。由此，预计韩美将就增加对美直接投资和战略灵活性等关税和安保领域的核心争论焦点继续进行后续谈判。美国商务部长卢特尼克当天在会谈结束后举行的“韩美商务圆桌会议”上表示：“希望韩国进一步扩大对美投资，也希望（美国）增加对韩国市场的接近。”朴訓祥 tigermask@donga.com