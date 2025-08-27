特朗普：“对那个精神异常者进行特检？”……在李在明的解释声中爆笑

美国总统特朗普当地时间25日在与韩国总统李在明举行的韩美首脑会谈中，提到了在拜登政府时期调查自己的前联邦特别检察官杰克·史密斯，称其为“精神异常者（神经病）”。史密斯调查了特朗普试图推翻败北的2020年总统选举结果、在结束第一个任期的2021年1月离开白宫时将各种机密文件私自携带至佛罗里达州私宅海湖庄园等嫌疑，并对特朗普提起了刑事起诉。去年11月特朗普在总统选举中获胜后，相关调查被中断。史密斯目前因涉嫌对特朗普进行针对性调查，正在接受当局的调查。特朗普当天表示：“从情报机关那里听说，韩国对教会和美军部队进行了搜查。如果属实，令人遗憾。”据分析，这是指7月21日特检对京畿道平泽市乌山空军基地内部分区域进行扣押搜查。李在明解释说：“不是要直接调查美国军队，而是为了克服因宣布戒严的前任总统引起的政治混乱，国会任命的特检正在进行相关调查。”特朗普闻言后说：“特检？是说那个精神异常者杰克·史密斯吗？我把他从美国送到韩国去。疯掉的杰克，是个疯狂、有病的家伙。”美国副总统万斯、国务卿鲁比奥、商务部长卢特尼克等美方陪同人员大笑起来。另一方面，内乱特检（特别检察官赵恩锡）26日表示：“当时扣押搜查是仅由韩国侦察资产建立的韩国军人管理的资料。据我所知，美军方面甚至没有就扣押搜查提出质疑或抗议。”金成模记者、朴钟民记者 mo@donga.com、blick@donga.com