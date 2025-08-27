孙兴慜连续两周入选MLS当轮最佳阵容

凭借一记如画般的任意球攻入加盟洛杉矶FC俱乐部后的处子进球的孙兴慜（33岁），连续两周入选美国职业足球大联盟（MLS）“单轮最佳阵容”。美国职业足球大联盟26日通过官网公布2025赛季常规赛第30轮最佳阵容，将孙兴慜评选为最佳11人中的前锋（3名）之一。孙兴慜在24日对阵达拉斯FC队的比赛（1比1平局）中，用一记右脚弧线任意球破门，实现了加盟洛杉矶FC俱乐部后三场比赛以来的首粒进球。此前，孙兴慜在17日对阵新英格兰革命队的比赛（2比0，洛杉矶FC胜）中贡献一次助攻，入选第29轮最佳阵容。根据足球统计专业媒体“FotMob”的分析，造就孙兴慜处子球的这记任意球，其预期进球值（xG）仅为0.07。这意味着尝试100次仅能成功约7次。孙兴慜的这记任意球破门，同时入围了由在线球迷投票评选的第30轮最佳进球候选名单。仅用三场比赛便崛起为美国职业足球大联盟代表性球星的孙兴慜，为其所属俱乐部洛杉矶FC俱乐部带来了巨大的宣传效应。洛杉矶FC俱乐部当天通过球队官网表示：“‘孙兴慜效应’达到了前所未有的水平，其效果比2022年引进加雷斯•贝尔（36岁，已退役）时高出5倍以上。”威尔士籍足球明星贝尔曾效力于皇家马德里队（西班牙，2013年至2022年）， 期间随队五度夺得欧足联（UEFA）冠军联赛冠军。据洛杉矶FC俱乐部透露，自本月7日孙兴慜加盟以来，其主场比赛门票需求暴增，近期主场新设置的站票区域也已售罄。俱乐部方面表示：“8月初，俱乐部相关网络内容浏览量约为339.8亿次，增长了594%。与球队相关的媒体报道数量也增加了289%。”洛杉矶FC俱乐部未明确说明所对比的基准时间段。洛杉矶韩国城出现了绘有孙兴慜的大型壁画，身穿孙兴慜球衣出行的人也显著增多。洛杉矶FC俱乐部韩裔球迷团体成员乔希•安在接受俱乐部办公室采访时表示：“以前我说要去看洛杉矶FC俱乐部的比赛，朋友们都不太感兴趣。但孙兴慜与洛杉矶FC俱乐部签约后，我收到了朋友的信息，说‘就算站6个小时也要看比赛’，并约我一同前往。”鄭允喆 trigger@donga.com