李在明首次访问日美……希望超越“过去”与“交易”，实现“双赢”



韩国总统李在明将于23日启程访问日本和美国。就任后，李总统曾参加过在加拿大召开的七国集团（G7）峰会，但这次是首次出访。这也是他与美国总统特朗普的首次会面。但在出访之前，由于韩美首脑会谈的日程和议题尚未确定，外交部长赵显和产业通商资源部长金正官为了最后协调，跳过随行访日日程，紧急赴美。



可以说，此次出访是体现新政府4年对外政策基调和方向的奠基外交。这是把韩国外交的根基韩美同盟作为坚实的中心轴稳定化，并巩固包括日本在内的三角合作体制的第一步。但是，由于韩美首脑会谈直到最后都笼罩在不确定的迷雾中，因此有分析认为，这将是历届两国首脑对座中风险最大的一次。对于李总统来说，从双边外交出道前就面临着巨大的考验。



相比韩国唯一的同盟国美国，先去日本的破例性日程被认为是新政府的战略选择。在世界地壳变动时期，日本成了共同克服激浪的合作伙伴。李总统23日会见石破茂总理时，一定要超越历史矛盾，建立致力于未来合作的双赢共识。特别是在今年迎来韩日建交60周年，能否制定出提出全方位合作蓝图的第二个《金大中-小渊宣言》，备受关注。



25日与特朗普总统的会面，有可能成为充满紧张感的电视直播舞台。特朗普总统不仅从交易角度看待所有问题，还毫不犹豫地表现出特有的变卦和粗暴性。因此，也不能排除李总统突然遭殃的不幸事件。不过，对于李总统而言，这也是他以卓越的亲和力和随机应变为基础，展现真诚沟通和交友技能的机会。



作为韩美会谈议题的贸易经济稳定化、增加国防开支、调整驻韩美军作用、协调对朝政策等，都是不容忽视的问题。但是，韩国必须表现出自强努力和对同盟作出贡献的意志，以美国的核保护伞等加强朝核遏制力，寻找平衡点。虽然特朗普总统对同盟更加苛刻，但必须在努力自强的同时，让他对追求同盟双赢的韩国的诚意敞开心扉。这才是制定“韩美日三赢”三重胜利战略之路。

