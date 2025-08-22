“朝鲜在距中国27公里处新风洞建设洲际弹道导弹秘密基地”

有主张指出，朝鲜（北韩）在平安北道新风洞新建了可发射新型洲际弹道导弹（ICBM）“火星-18型”等导弹的新基地。当地时间20日，美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）旗下朝鲜专业网站“超越平行”基于上月11日拍摄的卫星照片，发布了一份内容如是的报告。报告显示，位于距中朝边境27公里处的新风洞导弹基地是朝鲜未公开的弹道导弹基地。战略与国际问题研究中心推测，该基地内部署有6至9枚“火星-18型”、“火星-15型”洲际弹道导弹或未确认型号的洲际弹道导弹，以及可发射这些导弹的移动式发射车（TEL）。该机构特别指出，这个驻扎旅级规模部队的基地所配备的导弹，不仅可对东亚地区更可对美国本土构成核威胁。报告还预测：“在危机或战时情况下，发射车与导弹将离开基地，与单独的核弹头储存运输部队会合”，随后在事先约定的分散发射点执行发射任务。“火星-18型”是基于固体燃料的洲际弹道导弹，其燃料加注时间短，可实施突击打击。去年10月，朝鲜曾罕见公开宣称拥有可飞抵美国本土的“火星-18型”秘密基地。当时虽未提及具体地点，但韩国政府分析认为“很可能位于平壤顺安附近这一洲际弹道导弹常规发射地点”。报告评价称，新风洞基地与桧中里、上南里、龙造里、龙林基地等其他战略弹道导弹基地共同构成了朝鲜不断演进的弹道导弹战略与核打击能力的核心要素。同时诊断认为“这些基地构成了朝鲜后方导弹带的一部分”。据分析，新风洞基地于2004年左右动工，2014年前后竣工并投入使用。CSIS表示：“持续十年的施工表明朝鲜长期推进了导弹基地开发计划。”申晋宇 niceshin@donga.com