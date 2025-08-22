外国人须实际居住才可购买首都圈住宅

除农村和岛屿地区外，首尔全境及京畿道、仁川市大部分区域将被指定为外国人土地交易许可区。今后外国人在这些地区进行土地交易时需获得地方政府许可，且必须实际居住至少两年。虽然以往曾因安保原因限制外国人在部分地区的土地交易，但以稳定房地产市场为目的引入此类规制尚属首次。国土交通部21日宣布，自本月26日起至明年8月25日，将首尔全境、京畿道城南市及高阳市等23个市郡、仁川中区及延寿区等7个区划定为外国人土地交易许可区。今后外国人在这些地区进行土地等交易时，须获得所在地市郡区的许可。该规定不仅适用于非韩国籍个人，还包括外国法人和政府。调控对象涵盖公寓、独立住宅、多户及联排住宅，而分类为商务空间的办公公寓则被排除在外。获准交易的外国人须在许可之日起4个月内入住，并在购得住宅后实际居住满2年。若违反规定，将按购置价10%以内征收履行强制金。获得许可签订合同后30日内，还需提交资金筹措计划书及证明材料。目前仅规定投机过热地区需提交该材料，不分国内外人士。资金筹措计划须注明海外借款金额、金融机构名称等资金来源以及签证类型等信息。该措施将根据市场情况考虑延长实施期限。国土交通部第一次官李相劲（音）表示：“实际居住外国人在首都圈购房现象持续增多”，“将从源头上阻断外国人的市场扰乱行为。”尹明珍记者 mjlight@donga.com