“关税、金融制裁等经济手段成为国家间权力武器”

“随着世界秩序向更具竞争性的多极体系重组，经济不再仅仅是交易手段，而已成为‘国家间权力’的武器。”20日，在首尔江南区COEX举行的“2025世界经济学家大会（ESWC）”午间研讨会上，美国斯坦福大学教授马泰奥•马乔里作出上述表述，并强调“地缘经济学”（Geoeconomics）重新成为重要议题。经济学界将地缘经济学定义为“以经济为武器分析国家间权力博弈的学科”。据此，经济政策被视为安全手段，更重视国家层面的战略而非市场逻辑。今年1月美国前总统乔•拜登否决日本制铁收购美国钢铁公司的案例是地缘经济政策决策的典型代表。此举系因钢铁属于战略安全资产，美国因此拒绝了可能与其盟国企业产生协同效应的提案。唐纳德•特朗普就任美国总统后主导的关税战争，也被评价为更接近地缘经济学的应对方式。马乔里教授指出，在金融、能源、制造业等主力产业中，存在少数国家垄断核心资源的所谓“瓶颈点”（Chokepoint）。他表示：“（例如）美国在金融服务、中国在制造业占据代表地位，借此可向他国施压”，并诊断称“政府政策设计、企业经营战略等均需考量地缘经济现实的时代已经到来”。美国宾夕法尼亚大学教授赫苏斯•费尔南德斯-比利亚韦尔德指出，霸权国家通过经济工具实现了外交与安全目标。他分析称：“主要国家战略性地运用关税、金融制裁、资源控制等手段，这有时会引发经济一体化与安全之间的‘权衡’”，“需要平衡评估制裁带来的收益与国际成本”。姜禹锡记者 wskang@donga.com