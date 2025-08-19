外交部长需要的“放念”和“专注”



外交部组织内有其他政府部门不常用的“放念”这一独特表述。其使用方式与“已交与OO局解决，刚才的要求事项请放心”相同。词典上的意思是“放心”，但从实际用法来看，又存在微妙的语气。前任和现任外交官们的共同解释是：“不能忘记，也不要放于优先顺序。”一名外交官说：“因为对方说放心吧，就怀着轻松的心情喝了酒就睡了，结果第二天凌晨遭到了平生从未听过的辱骂”。从这句话来看，又与“放心”的意思相去甚远。



之所以想起这个词，是因为最近外交部长赵显的“记仇式”举动。他在被提名为部长的第一天，就因“应该摒弃就任后必须先访问美国的固有观念”的发言而引起争议。随后，他在就任后就特意决定破例“先访问日本”。更加罕见的是，这一决定之后，外交部又马后炮似地解释称：“赵显被提名时的发言，是考虑到在访美之前可能会先去日本。”似乎仍嫌不够，外交部一高层人士14日在会见记者时又补充说：“赵显上个月底先于美国访问日本，是根据李在明总统的指示行事。”



被任命部长已近一个月，赵显却仍对人事听证会过程中提出的房地产“投机”疑惑反应敏感。本月初在韩美外长会谈出差途中，他通过个人社交媒体对指出这一疑惑的专栏文章表示遗憾。上周针对另一篇内容相似的专栏，他又上传了“有损媒体品格”的批评文章。在野党表示，“面临韩美关税谈判等重大外交悬案，克制个人攻击吧”，就通过听证报告达成了大局性协议，但他在听证会上仍然没有充分澄清过去的房地产投资疑惑，令人甚感遗憾。



外交负责人的这种应对方式对国家利益和实用外交会有多大帮助，令人怀疑。近来，赵显的对外表态更加惊险。他在《华盛顿邮报》3日刊登的采访中声称“中国之于周边国家多少有些问题”，立即遭到中方反弹，最终总统室罕见地特地发表了声明。当被问及韩国是否承认巴勒斯坦国时，他又以东北亚局势变化更加紧迫为由明确表示，“说实话，我们无暇享受观察其他地区所发生事情的奢侈”。



距离韩美首脑会谈和韩日首脑会谈分别只剩下6天和4天的现在，作为40多年的外交官穿梭于现场的赵部长，应该不会不知道轻重缓急。必须选择和专注于必要的东西，不必要的东西则应放念。作为外交部长，在会谈出差途中，相比立即就个人事情作出澄清，更应该整理有利于国家利益的战略性信息，一丝不苟地处理谈判议题，这样国民们会更加鼓掌。我们期待部长能放念自我防御，周密应对美国要求的“同盟现代化”和摆在我们面前的各种混乱。

