写有“长叹一声 先吊日本”的安重根遗墨115年后回归故国

“以一声长叹，向日本帝国提前表示哀悼。”在迎来光复80周年之际，1910年3月在中国旅顺监狱殉国的安重根（1879∼1910年）义士在死刑执行前书写的遗墨《长叹一声 先吊日本》（照片），在115年后回归故国。这是迄今已确认的安重根遗墨中，唯一一件安重根将自己书写为“东洋志士”的作品。尹奉吉义士纪念中心馆长金光万14日表示：“这是原由中国满洲关东都督府的日本高官获取并持有的遗墨”，“今年5月从继承该遗墨的后人处接收而来。”关东都督府是当时日本帝国统治满洲地区的机构，曾管辖安重根的审判。这幅书写于宽41.5厘米、长135.5厘米绸缎上的遗墨，直白地表现出对日本帝国主义的反抗。安重根在狱中写给日本人书的文章，主要包含儒家训诫或心境等内容。尤为特别的是，安重根书写了“1910年3月 东洋志士 大韩国人 安重根 旅顺狱中 书”并落款。安重根的遗墨在国内外流传约200件，但在其他作品中仅书写“大韩国人 安重根”等字样。安重根研究专家、庆北大学名誉教授金荣镐（音）评价道：“（此遗墨）意为‘破坏和平、自招战争的日本帝国终将灭亡，故为必将败亡之日本提前吊丧’”，“是自称东洋志士、在狱中高呼‘东洋和平万岁’的安重根气概之体现，堪称‘最具安重根特色’的文字。”该遗墨目前由京畿道保管，预计日后将向公众展示。据悉，京畿道、光复会京畿道支部以及金馆长为了引入该遗墨付出了长期努力。李知允记者 leemail@donga.com