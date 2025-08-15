全国教职员工工会-民主社会律师会-李在明辩护律师出身……难道忘了人事安排“只用一方会危险”吗？



李在明总统13日宣布的部长和副部长级官员人选中，包括了亲执政党倾向团体出身和与李在明有交情的人士。被提名的教育部长候选人、世宗市教育监崔教镇曾担任“全国教职员工会”首席副委员长，女性家庭部部长候选人元玟京曾任“民主社会律师会”的女性人权委员长。曾担任民主社会律师会副会长的李灿振律师被任命为金融监督院院长。他曾为李在明违反《公职选举法》案和“双铃对朝汇款”案辩护。



李总统6月首次进行人事安排时，还提拔企业家、国民力量党出身的政界人士、前政府阁僚等，发出了团结的信息。但这一次大部分都是有私人交情或被称为政治友军的人士。被内定为部长级国家教育委员长的釜山大学法学专门研究生院教授车正仁是李总统司法研修院第18届同届生。他在担任釜山大学校长时，在前祖国革新党代表曹国的女儿被取消釜山大学医学专门研究生院入学资格后，随即表示“对不起”，曾引发争议。被任命为民主和平统一咨询会议事务处长的全北同宗归一共同代表房勇承是执政党院外亲李在明组织“共同民主全国革新会议”常任代表。两天前在光复节特赦中出现的“关照自己人”现象一再出现。



李总统的律师老是担任政府要职，也难免会受到“报恩人事”的指责。继法制处长曹源彻等之后，金融监督院院长李灿振已是第六人。他也是李在明的司法研修院同学，2019年曾以公寓为担保借给5亿韩元。虽说他担任过4年的国民年金基金运用委员，但监管金融机构稳健性完全是另外一回事。“尹锡悦师团”检察官出身的金融监督院院长李卜铉获任命时，共同民主党曾称之为“给亲信检察官分配职位”，此次即使遭批评回击，也是无话可说。



李总统在上个月的记者见面会上说，“如果一直使用中意的或颜色相同的一方，就会很危险”，强调要选用不分阵营的公职人员。检察官出身人士担任要职的尹锡悦政府、侧重于竞选团队和市民团体出身的文在寅政府的“阵营人事”，这种错误从执政初期起就引发国论分裂，回过头来又成了国政的负担。李总统应该回顾一下，是不是刚刚过了一个多月就忘记了不用自己人填充公职社会的初心。





