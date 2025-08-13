SHINee成员Key携“恐怖”概念回归乐坛

“本次专辑最具代表性的关键词是‘恐怖’。”韩国男子组合SHINee成员Key（本名金起范•34岁）时隔三年携第三张个人正规专辑《HUNTER》（照片）回归乐坛。11日在首尔广津区某酒店举行的座谈会上，Key解释称：“我产生了一种类似逆反的心理，想把其他艺人常做的‘轻盈飘逸’概念所传递的健康能量，用在‘特别的地方’，于是带来了这张专辑。”此张专辑的特点在于，将以“都市怪谈”概念展现面对“另一个自我”的过程。Key表示：“（专辑）采用了展现分裂自我间斗争的形式。在第二张正规专辑《Gasoline》之后，我主要演唱了明亮的歌曲，但感到意犹未尽。这次回归到了自己想做的风格。”主打曲《HUNTER》是一首融合了雄浑贝斯、厚重鼓点以及丰富电子音效的歌曲。歌词描绘了执着于对方的“我”，以及在彼此复杂关系中感受到的“痛苦中的喜悦”。Key谈及：“最近随着《K-POP：猎魔女团》（K-Pop：Demon Hunters）的流行，有人反应（恐怖概念和专辑名称）是‘有意为之’，但我并不知道《K-POP：猎魔女团》会出现”，“在‘Hunter’这个词为大众所熟知之际专辑得以面世，对此心怀感激。”此外，专辑还收录了高音突出的朋克摇滚曲《Strange》、对1990年代新杰克摇摆舞曲（New Jack Swing）进行现代重新诠释的《Infatuation》等涵盖多种风格的共10首歌曲。2008年以SHINee成员身份出道、迎来第18个年头的Key，亦活跃于《惊人的星期六》等众多综艺节目，深受喜爱。对此他表示：“我愈发感觉到，相比过去，现在有更多人喜欢‘Key’这个品牌所展现的行为举止，这让我倍感踏实”，“似乎是因为展现了真实的生活面貌，才获得了大家的喜爱。”Key计划于下月26日至28日以首尔为起点，在中国台湾台北、日本东京等地举行个人演唱会。北美巡演也计划于年内举行。“希望这次专辑能获得‘值得一看、值得一听’这样直观的称赞。若比前作获得更多聆听，我将不胜感激，哈哈。”史智媛记者 4g1@donga.com