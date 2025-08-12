《星期三》导演蒂姆•伯顿：用电影级的创造力描绘“让我倍感亲切的异类”

“‘平凡’这个词对我来说感觉更奇怪。反倒是‘异类（outcast）’让我倍感亲切。”（蒂姆•伯顿导演）凭借系列第一季在全球引发热潮的奈飞原创剧集《星期三》第二季于6日公开之际，导演蒂姆•伯顿与演员詹娜•奥尔特加（饰温斯黛）、艾玛•迈尔斯（饰伊妮德）访问了韩国。伯顿导演于11日在首尔钟路区某酒店举行的座谈会上，谈及这部作品时表示：“我们投入了相当于制作电影所需的创造力来完成这项工作。”凭借电影《阴间大法师》《蝙蝠侠》《查理和巧克力工厂》等作品在全球范围内被公认为独具匠心的蒂姆•伯顿，《星期三》是其电视剧系列的首部挑战之作。《星期三》是以美国漫画《亚当斯一家》中登场的女儿温斯黛（Wednesday）为主角的外传作品。该剧讲述了温斯黛入学于聚集了拥有与众不同能力的“异类”们的奈弗莫尔（Nevermore）学院后发生的故事。2022年11月公开的第一季（共8集）凭借其独特的高哥特式恐怖与黑色幽默广受好评，登顶奈飞电视节目英语部门历史最高排名。第二季分为上下两部分各4集，第一部分已于本月6日公开，第二部分将于下月3日亮相。第二季的最大特点是比前作更深化的家族叙事。不仅涉及入学奈弗莫尔学院的温斯黛的弟弟帕格斯利（艾萨克•奥多内斯饰），还交织了将在学校担任重要角色的母亲莫蒂西亚（凯瑟琳•泽塔-琼斯饰）和祖母赫斯特•弗伦普（乔安娜•拉姆利饰）的故事。导演介绍道：“跨越三代的母女叙事将得到深度探讨。”相较于稍显侧重浪漫元素的第一季，第二季的悬疑和恐怖要素也更为突出。温斯黛和伊妮德是远离普通青少年的、近乎“怪胎”的角色。对此，奥尔特加表示：“构建与人们心目中典型形象相反的角色是困难的”，但她也说道：“那些不被社交媒体迷惑、懂得发出自己声音的女孩们，难道不是最可爱的吗？”迈尔斯也表示：“伊妮德对我来说是无比珍贵的孩子”，“她象征着不在意他人眼光的坦率，以及无需迎合世俗框架的性格。”第二季中出现了被誉为伯顿导演标志性手法的“定格动画”。剧中关于头骨树的传说是通过多次拍摄静止画面再拼接的方式制作而成。导演表示：“定格动画是一种极其美丽的艺术媒介。”作为2002年出生的演员，奥尔特加在第二季中还担任了制片人。她表示：“这比仅仅作为演员参与能更深入地投入其中”，“感觉自己更了解作品了，仿佛‘秘密之门’被打开了。”伯顿导演称赞道：“我认为奥尔特加具备足够的艺术感觉和创造力，因此也能出色地胜任制片人的角色。”史智媛记者 4g1@donga.com